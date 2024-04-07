В Кургане умерла онколог Яковцева, проработавшая в диспансере больше 40 лет

08 апреля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Онколог Яковцева Татьяна Владимировна 44 года проработала в Курганском онкодиспансере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ушла из жизни врач-онколог Татьяна Яковцева, проработавшая в Курганском онкологическом диспансере 44 года. Прощание с врачом пройдет 9 апреля, сообщает администрация онкодиспансера в группе медицинского учреждения во «ВКонтакте». «На 71-м году ушла из жизни Яковцева Татьяна Владимировна. Не стало прекрасного человека, которого многие знали, любили и уважали. Вся трудовая деятельность Татьяны Владимировны была связана с Курганским областным онкологическим диспансером. С 1978 года по 2022 год она работала врачом-онкологом гинекологического отделения онкодиспансера», — говорится в сообщении группы «Курганский областной онкологический диспансер» в соцсети «ВКонтакте». Коллеги вспоминают Яковцеву как профессионала своего дела. Она была опытным и знающим врачом, к которому обращались сотни людей за консультацией и для всех она находила время, отзывчивая, неравнодушная к чужому. Прощание с Татьяной Владимировной состоится 9 апреля 2024 года с 11.00 до 12.00 по адресу: Курган, проспект Машиностроителей, 34 (2 зал). Врач-онколог Яковцева Татьяна Владимировна ушла из жизни на 71-м году группа «Курганский областной онкологический диспансер», соцсеть «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ушла из жизни врач-онколог Татьяна Яковцева, проработавшая в Курганском онкологическом диспансере 44 года. Прощание с врачом пройдет 9 апреля, сообщает администрация онкодиспансера в группе медицинского учреждения во «ВКонтакте». «На 71-м году ушла из жизни Яковцева Татьяна Владимировна. Не стало прекрасного человека, которого многие знали, любили и уважали. Вся трудовая деятельность Татьяны Владимировны была связана с Курганским областным онкологическим диспансером. С 1978 года по 2022 год она работала врачом-онкологом гинекологического отделения онкодиспансера», — говорится в сообщении группы «Курганский областной онкологический диспансер» в соцсети «ВКонтакте». Коллеги вспоминают Яковцеву как профессионала своего дела. Она была опытным и знающим врачом, к которому обращались сотни людей за консультацией и для всех она находила время, отзывчивая, неравнодушная к чужому. Прощание с Татьяной Владимировной состоится 9 апреля 2024 года с 11.00 до 12.00 по адресу: Курган, проспект Машиностроителей, 34 (2 зал).