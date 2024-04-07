07 апреля 2024

В Кургане умерла онколог Яковцева, проработавшая в диспансере больше 40 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Онколог Яковцева Татьяна Владимировна 44 года проработала в Курганском онкодиспансере Фото:

Ушла из жизни врач-онколог Татьяна Яковцева, проработавшая в Курганском онкологическом диспансере 44 года. Прощание с врачом пройдет 9 апреля, сообщает администрация онкодиспансера в группе медицинского учреждения во «ВКонтакте».

«На 71-м году ушла из жизни Яковцева Татьяна Владимировна. Не стало прекрасного человека, которого многие знали, любили и уважали. Вся трудовая деятельность Татьяны Владимировны была связана с Курганским областным онкологическим диспансером. С 1978 года по 2022 год она работала врачом-онкологом гинекологического отделения онкодиспансера», — говорится в сообщении группы «Курганский областной онкологический диспансер» в соцсети «ВКонтакте».

Коллеги вспоминают Яковцеву как профессионала своего дела. Она была опытным и знающим врачом, к которому обращались сотни людей за консультацией и для всех она находила время, отзывчивая, неравнодушная к чужому. Прощание с Татьяной Владимировной состоится 9 апреля 2024 года с 11.00 до 12.00 по адресу: Курган, проспект Машиностроителей, 34 (2 зал).

Врач-онколог Яковцева Татьяна Владимировна ушла из жизни на 71-м году
Врач-онколог Яковцева Татьяна Владимировна ушла из жизни на 71-м году
Фото:

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Ушла из жизни врач-онколог Татьяна Яковцева, проработавшая в Курганском онкологическом диспансере 44 года. Прощание с врачом пройдет 9 апреля, сообщает администрация онкодиспансера в группе медицинского учреждения во «ВКонтакте». «На 71-м году ушла из жизни Яковцева Татьяна Владимировна. Не стало прекрасного человека, которого многие знали, любили и уважали. Вся трудовая деятельность Татьяны Владимировны была связана с Курганским областным онкологическим диспансером. С 1978 года по 2022 год она работала врачом-онкологом гинекологического отделения онкодиспансера», — говорится в сообщении группы «Курганский областной онкологический диспансер» в соцсети «ВКонтакте». Коллеги вспоминают Яковцеву как профессионала своего дела. Она была опытным и знающим врачом, к которому обращались сотни людей за консультацией и для всех она находила время, отзывчивая, неравнодушная к чужому. Прощание с Татьяной Владимировной состоится 9 апреля 2024 года с 11.00 до 12.00 по адресу: Курган, проспект Машиностроителей, 34 (2 зал).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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