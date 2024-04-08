Как изменился уровень паводковой воды в Оренбургской области 8 апреля

«Урал56.ру»: уровень воды в реке Урал в Орске упал на 9 см, составив 963

08 апреля 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Тысячи домов оказались подтопленными из-за паводка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Уровень воды в реке Урал в Орске упал на девять сантиметров. Однако около Оренбурга вырос на 16 сантиметров, передают местные СМИ. «Тем временем Урал в Оренбурге вырос на 16 сантиметров — до 872. Уровень Урала в Орске за сутки упал на девять сантиметров и составил 963», — передает telegram-канал «Урал56.ру». Падение уровня воды было в Бугуруслане (три сантиметра), до 19 сантиметров в Новосергиевке, в Краснохолме — 73. Уровень Урала в Илеке составил 948 сантиметров. Он вырос на 24 см. Также растет уровень воды в реке Сакмаре. В Бузулуке он находится на отметке в 948 сантиметров. В местных СМИ пишут, что в среднем уровень воды за сутки прибавил от восьми до 30 сантиметров. Ранее в Орске произошел прорыв дамбы. Спустя время тысячи домов оказались подтопленными. Последняя информация о паводке — в материале URA.RU. Волонтер Максим Гаврилин рассказал, что жителям Орска помогает много людей из соседних городов. Они отправляют в пункты временного размещения воду, продукты и предметы первой необходимости, сообщает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Урал в Орске упал на девять сантиметров. Однако около Оренбурга вырос на 16 сантиметров, передают местные СМИ. «Тем временем Урал в Оренбурге вырос на 16 сантиметров — до 872. Уровень Урала в Орске за сутки упал на девять сантиметров и составил 963», — передает telegram-канал «Урал56.ру». Падение уровня воды было в Бугуруслане (три сантиметра), до 19 сантиметров в Новосергиевке, в Краснохолме — 73. Уровень Урала в Илеке составил 948 сантиметров. Он вырос на 24 см. Также растет уровень воды в реке Сакмаре. В Бузулуке он находится на отметке в 948 сантиметров. В местных СМИ пишут, что в среднем уровень воды за сутки прибавил от восьми до 30 сантиметров. Ранее в Орске произошел прорыв дамбы. Спустя время тысячи домов оказались подтопленными. Последняя информация о паводке — в материале URA.RU. Волонтер Максим Гаврилин рассказал, что жителям Орска помогает много людей из соседних городов. Они отправляют в пункты временного размещения воду, продукты и предметы первой необходимости, сообщает телеканал 360.