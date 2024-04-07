07 апреля 2024

ФСО подтвердила успех Куйвашева на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгению Куйвашеву удалось успешно провести выборы президента в регионе Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Закрытый соцопрос Федеральной службы охраны (ФСО) подтвердил легитимность итогов президентских выборов в Свердловской области. То есть большинство респондентов заявили, что признают результаты голосования 15—17 марта. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к губернаторской резиденции.

Как писало URA.RU, губернаторам установили три KPI — по явке (для Свердловской области — не ниже 70%), «качеству» голосования (не менее 80% за основного кандидата) и легитимности. Первые два штаб под руководством губернатора Евгения Куйвашева выполнил: явка составила 71%, 82,10% избирателей поддержали президента РФ Владимира Путина. По третьей задаче интрига сохранялась.

«Опросы прошли. С результатами губернаторскую резиденцию не знакомили, но если бы вопросы были, то их бы обязательно озвучили», — поделился осведомленный собеседник агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Закрытый соцопрос Федеральной службы охраны (ФСО) подтвердил легитимность итогов президентских выборов в Свердловской области. То есть большинство респондентов заявили, что признают результаты голосования 15—17 марта. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к губернаторской резиденции. Как писало URA.RU, губернаторам установили три KPI — по явке (для Свердловской области — не ниже 70%), «качеству» голосования (не менее 80% за основного кандидата) и легитимности. Первые два штаб под руководством губернатора Евгения Куйвашева выполнил: явка составила 71%, 82,10% избирателей поддержали президента РФ Владимира Путина. По третьей задаче интрига сохранялась. «Опросы прошли. С результатами губернаторскую резиденцию не знакомили, но если бы вопросы были, то их бы обязательно озвучили», — поделился осведомленный собеседник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...