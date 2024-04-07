ФСО подтвердила успех Куйвашева на выборах

Закрытый соцопрос Федеральной службы охраны (ФСО) подтвердил легитимность итогов президентских выборов в Свердловской области. То есть большинство респондентов заявили, что признают результаты голосования 15—17 марта. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к губернаторской резиденции.
Как писало URA.RU, губернаторам установили три KPI — по явке (для Свердловской области — не ниже 70%), «качеству» голосования (не менее 80% за основного кандидата) и легитимности. Первые два штаб под руководством губернатора Евгения Куйвашева выполнил: явка составила 71%, 82,10% избирателей поддержали президента РФ Владимира Путина. По третьей задаче интрига сохранялась.
«Опросы прошли. С результатами губернаторскую резиденцию не знакомили, но если бы вопросы были, то их бы обязательно озвучили», — поделился осведомленный собеседник агентства.
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