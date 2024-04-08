Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, как поймать АЗС на недоливе топлива

Водителей могут обманывать на АЗС при заправке бака машины бензином, не доливая топливо. Об этом сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
По его словам, существует несколько способов избежать недолива топлива. Самый простой способ в данном случае — заливать топливо в канистру с заранее известным объемом.
«Самый сложный вариант — выкатать топливо в баке до состояния „пусто“, залить бензин и свериться с документацией на автомобиль в части объема бака», — цитирует «Российская газета» автоэксперта. По его словам, вероятность, что произойдет недолив топлива, в этом случае составляет 10%.
URA.RU сообщало, что в апреле бензин подорожает на 1,3%. Экономист Татьяна Скрыль отметила, что топливо дорожает из-за высокого спроса автолюбителей.
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