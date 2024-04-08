Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, как поймать АЗС на недоливе топлива

Автоэксперт Стрельбицкий указан на признаки недолива топлива на АЗС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заправка Лукоил. Нижневартовск, бензин, заправка, топливо, бензобак, нефть, лукойл
Водители обнаруживают недолив топлива после заправки бака Фото:

Водителей могут обманывать на АЗС при заправке бака машины бензином, не доливая топливо. Об этом сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

По его словам, существует несколько способов избежать недолива топлива. Самый простой способ в данном случае — заливать топливо в канистру с заранее известным объемом.

«Самый сложный вариант — выкатать топливо в баке до состояния „пусто“, залить бензин и свериться с документацией на автомобиль в части объема бака», — цитирует «Российская газета» автоэксперта. По его словам, вероятность, что произойдет недолив топлива, в этом случае составляет 10%.

URA.RU сообщало, что в апреле бензин подорожает на 1,3%. Экономист Татьяна Скрыль отметила, что топливо дорожает из-за высокого спроса автолюбителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водителей могут обманывать на АЗС при заправке бака машины бензином, не доливая топливо. Об этом сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. По его словам, существует несколько способов избежать недолива топлива. Самый простой способ в данном случае — заливать топливо в канистру с заранее известным объемом. «Самый сложный вариант — выкатать топливо в баке до состояния „пусто“, залить бензин и свериться с документацией на автомобиль в части объема бака», — цитирует «Российская газета» автоэксперта. По его словам, вероятность, что произойдет недолив топлива, в этом случае составляет 10%. URA.RU сообщало, что в апреле бензин подорожает на 1,3%. Экономист Татьяна Скрыль отметила, что топливо дорожает из-за высокого спроса автолюбителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...