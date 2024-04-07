Челябинский педагог снимала видео в туалете, чтобы вычислить курильщиков

В селе под Челябинском педагог спрятала телефон в женском туалете, чтобы вычислить курильщиков. Об этом 8 апреля со ссылкой на соцсети образовательного учреждения сообщают местные СМИ.
«В школе под Челябинском разразился скандал: девятиклассницы обнаружили в женском туалете телефон, который снимал видео из помещения. Возмущенные девочки сначала сообщили об этом классному руководителю, а когда это не помогло, попытались самостоятельно достать устройство», — сообщается на ресурсе «74.ру».
Скандал случился в одной из школ села Миасское в Красноармейском районе под Челябинском. Телефон с включенным режимом записи видео обнаружили девятиклассницы школы. Они пытались возмутиться незаконностью съемки, однако позднее выяснилось, что аппарат в туалете спрятала одна из педагогов, которая хотела узнать, кто из подопечных курит вейпы.
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