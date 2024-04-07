07 апреля 2024

Челябинский педагог снимала видео в туалете, чтобы вычислить курильщиков

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Группа SOPRANO Михаила Турецкого. Челябинск, телефон, смартфон, видеокамера, скрытая камера
Телефон использовался, чтобы вычислить курильщиков вейпов Фото:

В селе под Челябинском педагог спрятала телефон в женском туалете, чтобы вычислить курильщиков. Об этом 8 апреля со ссылкой на соцсети образовательного учреждения сообщают местные СМИ.

«В школе под Челябинском разразился скандал: девятиклассницы обнаружили в женском туалете телефон, который снимал видео из помещения. Возмущенные девочки сначала сообщили об этом классному руководителю, а когда это не помогло, попытались самостоятельно достать устройство», — сообщается на ресурсе «74.ру».

Скандал случился в одной из школ села Миасское в Красноармейском районе под Челябинском. Телефон с включенным режимом записи видео обнаружили девятиклассницы школы. Они пытались возмутиться незаконностью съемки, однако позднее выяснилось, что аппарат в туалете спрятала одна из педагогов, которая хотела узнать, кто из подопечных курит вейпы.

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В селе под Челябинском педагог спрятала телефон в женском туалете, чтобы вычислить курильщиков. Об этом 8 апреля со ссылкой на соцсети образовательного учреждения сообщают местные СМИ. «В школе под Челябинском разразился скандал: девятиклассницы обнаружили в женском туалете телефон, который снимал видео из помещения. Возмущенные девочки сначала сообщили об этом классному руководителю, а когда это не помогло, попытались самостоятельно достать устройство», — сообщается на ресурсе «74.ру». Скандал случился в одной из школ села Миасское в Красноармейском районе под Челябинском. Телефон с включенным режимом записи видео обнаружили девятиклассницы школы. Они пытались возмутиться незаконностью съемки, однако позднее выяснилось, что аппарат в туалете спрятала одна из педагогов, которая хотела узнать, кто из подопечных курит вейпы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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