В Курганскую область прибыли дополнительные силы МЧС для эвакуации граждан. Видео

08 апреля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

В Курган прибыли 100 человек и 31 единица техники МЧС России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганскую область дополнительно прибыли силы МЧС России в количестве 100 человек и 31 единицы спецтехники для проведение эвакуационных мероприятий. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский. «В настоящее время на территории области работает группировка сил и средств 444 человека и 87 единиц техники. Дополнительно прибывает группировка МЧС России в количестве 100 человек и 31 единицы техники, в том числе семь плавсредств. Проводятся мероприятия для отселения граждан с подтопленных территорий», — рассказал Землянский. В Курганской области превентивная эвакуация населения проводится в Целинном, Звериноголовском, Притобольном, Кетовском и Белозерском муниципальных округах и городе Кургана. По данным МЧС, под затопление попали 62 населенных пункта. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганскую область дополнительно прибыли силы МЧС России в количестве 100 человек и 31 единицы спецтехники для проведение эвакуационных мероприятий. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский. «В настоящее время на территории области работает группировка сил и средств 444 человека и 87 единиц техники. Дополнительно прибывает группировка МЧС России в количестве 100 человек и 31 единицы техники, в том числе семь плавсредств. Проводятся мероприятия для отселения граждан с подтопленных территорий», — рассказал Землянский. В Курганской области превентивная эвакуация населения проводится в Целинном, Звериноголовском, Притобольном, Кетовском и Белозерском муниципальных округах и городе Кургана. По данным МЧС, под затопление попали 62 населенных пункта. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.