В Курганскую область прибыли дополнительные силы МЧС для эвакуации граждан. Видео

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Смотр готовности ГО МЧС к весеннему паводку и лесным пожарам. Курган, мчс, сотрудники мчс
В Курган прибыли 100 человек и 31 единица техники МЧС России Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганскую область дополнительно прибыли силы МЧС России в количестве 100 человек и 31 единицы спецтехники для проведение эвакуационных мероприятий. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский.

«В настоящее время на территории области работает группировка сил и средств 444 человека и 87 единиц техники. Дополнительно прибывает группировка МЧС России в количестве 100 человек и 31 единицы техники, в том числе семь плавсредств. Проводятся мероприятия для отселения граждан с подтопленных территорий», — рассказал Землянский.

В Курганской области превентивная эвакуация населения проводится в Целинном, Звериноголовском, Притобольном, Кетовском и Белозерском муниципальных округах и городе Кургана. По данным МЧС, под затопление попали 62 населенных пункта. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Курганскую область дополнительно прибыли силы МЧС России в количестве 100 человек и 31 единицы спецтехники для проведение эвакуационных мероприятий. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский. «В настоящее время на территории области работает группировка сил и средств 444 человека и 87 единиц техники. Дополнительно прибывает группировка МЧС России в количестве 100 человек и 31 единицы техники, в том числе семь плавсредств. Проводятся мероприятия для отселения граждан с подтопленных территорий», — рассказал Землянский. В Курганской области превентивная эвакуация населения проводится в Целинном, Звериноголовском, Притобольном, Кетовском и Белозерском муниципальных округах и городе Кургана. По данным МЧС, под затопление попали 62 населенных пункта. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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