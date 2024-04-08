Полный список населенных пунктов Курганской области, где эвакуируют жителей

В Курганской области проходит эвакуация жителей разных населенных пунктов из-за паводка. URA.RU собрало информацию по всем населенным пунктам, которые подлежат эвакуации, а также при каком уровне произойдет подтопление.
«Всего будет эвакуировано население из 62 населенных пунктов. Это 4300 домов и 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, 18718 человек, в том числе 3649 детей», — указана на сайте ГУ МЧС России по Курганской области общая статистика по эвакуации.
- В Целинном МО при допустимом уровне по ближайшему гидропосту 654 см будут эвакуированы населенные пункты: Красный Октябрь и Усть-Уйское. Закроют подъезд к автомобильному мосту и низководный автомобильный мост.
- В Звериноголовский МО при допустимом уровне 1169 см подлежат эвакуации населенные пункты Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Верхняя Алабуга.
- В Притобольном МО при уровне, аналогичном предыдущему, вывезт население Ялыма, Нижнеберезово, Глядянского, Межборного, Утятского, Новой Деревни.
- В Куртамышском МО так же при 1169 см — населенные пункты Куртамыш, Верхнее, Долговка, Нижнее, Обанино, Закоулово, Коновалово, Сосновка, Лебяжье, Толстоверетино, Каминское.В
- В Кетовском МО при допустимом уровне 1070 см — населенные пункты Темляково, Новая затобольная, Бараба, Лаптева, Усть-Утяк, Кетово, Лесниково, Санаторная, Костоусово, Белый Яр, Большое Чаусово, Шкодинское, Менщиково, Шамаково, Галаево, Конево-Казанцева, Галишово, Галкино 2-е, Падеринское, Борки.
- В городе Кургане при 1070 см — населенные пункты мкр. Тополя, Смолино, Челноково, Храпово, Глинки, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово (восточная часть), Осиновка, Чернышова, Малое Чаусово, Ключи (западная часть), Увал (частично), Вороновка, Северный (частично), Кулацкий, Арбинка, ст. Камчиха, Затоболье, пос. «ТЭЦ», промзона по ул. Омская, более 500 дачных участков, более 200 жилых домов, более 600 приусадебных участков, автомобильные дороги (г. Курган — мкр. Смолино; г. Курган — мкр. Челноково; г. Курган — мкр. Тополя), а также взлетно-посадочная полоса (ОАО «Аэропорт Курган»).
- В Белозерском МО при 1070 см — населенные пункты Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Белозерское, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Малый Заполой, Охотино, Корюкино, Масляная.
Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область прибыли спасатели МЧС России, чтобы помочь провести эвакуацию граждан. Всего прибыло дополнительно 100 человек и 31 единица техники. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.
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