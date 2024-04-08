Плавающие транспортеры из Челябинской области помогут эвакуировать курганцев. Фото, видео

08 апреля 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Два плавающих транспортера прибыли в Курган из соседнего региона (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Плавающие транспортеры из Челябинской области помогут в эвакуации жителей Кургана и Звериноголовского округа с подтопляемых территорий. Об этом сообщается в telegram-канале ГУ МЧС России по Курганской области. «В Курганскую область из Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (поселок Новогорный Челябинской области) доставлены два плавающих транспортера ПТС. В настоящее время один из них находится в Звериноголовском МО, второй — в Кургане», — говорится в сообщении. Они предназначены для обеспечения жизнедеятельности и организации переправы людей из подтопляемых населенных пунктов. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область прибыли дополнительные силы МЧС России. Для помощи в эвакуации граждан были в регион приехала группировка сил в количестве 100 человек и 31 единицы спецтехники. В Курганскую область доставили два плавающих транспортера для эвакуации граждан Фото: автор не указан, МЧС России https://t.me/kurgan45mchs/2345 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Плавающие транспортеры из Челябинской области помогут в эвакуации жителей Кургана и Звериноголовского округа с подтопляемых территорий. Об этом сообщается в telegram-канале ГУ МЧС России по Курганской области. «В Курганскую область из Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (поселок Новогорный Челябинской области) доставлены два плавающих транспортера ПТС. В настоящее время один из них находится в Звериноголовском МО, второй — в Кургане», — говорится в сообщении. Они предназначены для обеспечения жизнедеятельности и организации переправы людей из подтопляемых населенных пунктов. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область прибыли дополнительные силы МЧС России. Для помощи в эвакуации граждан были в регион приехала группировка сил в количестве 100 человек и 31 единицы спецтехники.