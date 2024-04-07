07 апреля 2024

Губернатор Махонин рассказал о работе пермских спасателей в затопленном Орске

Пермские спасатели, прибывшие в Орск, работают в круглосуточном режиме
© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС спасательная операция Курган, мчс, паводок, перевозка людей
Сотрудники пермского ГУ МЧС помогают бороться с последствиями паводка в Орске (архивное фото) Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Пермские спасатели, прибывшие в затопленный Орск (Оренбургская область), работают в круглосуточном режиме. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Уже несколько дней наши спасатели помогают эвакуировать жителей Орска из подтопленных домов. В Оренбургскую область отправились 42 сотрудника ГУ МЧС России по Пермскому краю. Работать им приходится круглосуточно», — сообщил Махонин. Губернатор также отметил, что лично контролирует ситуацию с прохождением паводка в Пермском крае. По его словам, сейчас «обстановка штатная».

Министру природных ресурсов Дмитрию Белановичу и министру тербезопасности Виктору Батмазову поручено усилить контроль за муниципалитетами, которые должны проводить регулярный мониторинг паводковой обстановки. Главы муниципалитетов находятся на постоянной связи с профильными краевыми ведомствами, подчеркнул Махонин.

Паводковая обстановка в Орске остается сложной. В минувшую субботу прорвало вторую дамбу в районе поселка Никель. URA.RU рассказывало, что по данным на 6 апреля сотрудники ГУ МЧС по Пермском краю спасли более 100 человек и десятки домашних животных из подтопленных территорий Орска.

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Пермские спасатели, прибывшие в затопленный Орск (Оренбургская область), работают в круглосуточном режиме. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Уже несколько дней наши спасатели помогают эвакуировать жителей Орска из подтопленных домов. В Оренбургскую область отправились 42 сотрудника ГУ МЧС России по Пермскому краю. Работать им приходится круглосуточно», — сообщил Махонин. Губернатор также отметил, что лично контролирует ситуацию с прохождением паводка в Пермском крае. По его словам, сейчас «обстановка штатная». Министру природных ресурсов Дмитрию Белановичу и министру тербезопасности Виктору Батмазову поручено усилить контроль за муниципалитетами, которые должны проводить регулярный мониторинг паводковой обстановки. Главы муниципалитетов находятся на постоянной связи с профильными краевыми ведомствами, подчеркнул Махонин. Паводковая обстановка в Орске остается сложной. В минувшую субботу прорвало вторую дамбу в районе поселка Никель. URA.RU рассказывало, что по данным на 6 апреля сотрудники ГУ МЧС по Пермском краю спасли более 100 человек и десятки домашних животных из подтопленных территорий Орска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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