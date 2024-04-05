Пермяки спасли более 100 человек в затопленном Орске. Видео

06 апреля 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

В регион прибыли прикамские спасатели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу Специалисты ГУ МЧС по Пермском краю спасли более 100 человек и 22 домашних животных из подтопленных территорий Орска (Оренбургская область). Такими данными поделилась пресс-служба прикамского ведомства. «На текущий момент личным составом ГУ МЧС России по Пермскому краю спасено 119 человек. В том числе два инвалида и шесть детей, а также 22 животных (кошек, собак и кроликов)», — написано в telegram-канале ведомства. Спасатели из Пермского края выехали в Оренбургскую область из-за напряженной паводковой обстановкой двумя днями ранее. В Орске к вечеру 6 апреля прорвало вторую дамбу в районе поселка Никель. С более дательной информацией об обстановке на территории можно познакомиться в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты ГУ МЧС по Пермском краю спасли более 100 человек и 22 домашних животных из подтопленных территорий Орска (Оренбургская область). Такими данными поделилась пресс-служба прикамского ведомства. «На текущий момент личным составом ГУ МЧС России по Пермскому краю спасено 119 человек. В том числе два инвалида и шесть детей, а также 22 животных (кошек, собак и кроликов)», — написано в telegram-канале ведомства. Спасатели из Пермского края выехали в Оренбургскую область из-за напряженной паводковой обстановкой двумя днями ранее. В Орске к вечеру 6 апреля прорвало вторую дамбу в районе поселка Никель. С более дательной информацией об обстановке на территории можно познакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.