05 апреля 2024

Пермяки спасли более 100 человек в затопленном Орске. Видео

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В регион прибыли прикамские спасатели
В регион прибыли прикамские спасатели Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

Специалисты ГУ МЧС по Пермском краю спасли более 100 человек и 22 домашних животных из подтопленных территорий Орска (Оренбургская область). Такими данными поделилась пресс-служба прикамского ведомства.

«На текущий момент личным составом ГУ МЧС России по Пермскому краю спасено 119 человек. В том числе два инвалида и шесть детей, а также 22 животных (кошек, собак и кроликов)», — написано в telegram-канале ведомства.

Спасатели из Пермского края выехали в Оренбургскую область из-за напряженной паводковой обстановкой двумя днями ранее. В Орске к вечеру 6 апреля прорвало вторую дамбу в районе поселка Никель. С более дательной информацией об обстановке на территории можно познакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.

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Специалисты ГУ МЧС по Пермском краю спасли более 100 человек и 22 домашних животных из подтопленных территорий Орска (Оренбургская область). Такими данными поделилась пресс-служба прикамского ведомства. «На текущий момент личным составом ГУ МЧС России по Пермскому краю спасено 119 человек. В том числе два инвалида и шесть детей, а также 22 животных (кошек, собак и кроликов)», — написано в telegram-канале ведомства. Спасатели из Пермского края выехали в Оренбургскую область из-за напряженной паводковой обстановкой двумя днями ранее. В Орске к вечеру 6 апреля прорвало вторую дамбу в районе поселка Никель. С более дательной информацией об обстановке на территории можно познакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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