Специалисты ГУ МЧС по Пермском краю спасли более 100 человек и 22 домашних животных из подтопленных территорий Орска (Оренбургская область). Такими данными поделилась пресс-служба прикамского ведомства.
«На текущий момент личным составом ГУ МЧС России по Пермскому краю спасено 119 человек. В том числе два инвалида и шесть детей, а также 22 животных (кошек, собак и кроликов)», — написано в telegram-канале ведомства.
Спасатели из Пермского края выехали в Оренбургскую область из-за напряженной паводковой обстановкой двумя днями ранее. В Орске к вечеру 6 апреля прорвало вторую дамбу в районе поселка Никель. С более дательной информацией об обстановке на территории можно познакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.
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Специалисты ГУ МЧС по Пермском краю спасли более 100 человек и 22 домашних животных из подтопленных территорий Орска (Оренбургская область). Такими данными поделилась пресс-служба прикамского ведомства. «На текущий момент личным составом ГУ МЧС России по Пермскому краю спасено 119 человек. В том числе два инвалида и шесть детей, а также 22 животных (кошек, собак и кроликов)», — написано в telegram-канале ведомства. Спасатели из Пермского края выехали в Оренбургскую область из-за напряженной паводковой обстановкой двумя днями ранее. В Орске к вечеру 6 апреля прорвало вторую дамбу в районе поселка Никель. С более дательной информацией об обстановке на территории можно познакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.