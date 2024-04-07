07 апреля 2024

В городе ЯНАО разрушается крыльцо аварийного дома. Фото

Жильцы аварийного дома в Лабытнанги боятся обрушения крыльца
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале разрушаются нерасселенные аварийные дома (фото из архива) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) жильцы аварийного дома опасаются травм из-за разрушающегося крыльца. О временном ремонте входа в подъезд жилища своими силами горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Школьная, 2. Все доски, из которых состоит как каркас, так и обшивка, сгнили и не держат даже собственный вес. В доме живут семьи с детьми и пожилые люди, и не дай бог в любой из дней кого-нибудь придавит. Сейчас своими силами временно соорудили подпорку, но это не решает проблему, все медленно продолжает опускаться и трещать, поэтому срочно нужно полностью демонтировать старое крыльцо и сделать новое! В управляющую компанию звонили, там сказали, что как снег растает, начнут делать. Но только вот боюсь, что из-за таяния снега и весенних ручьев, все схлопнется само и кого-то убьет», — написал анонимный горожанин в сообществе «Лабытнанги Info».

В городской администрации сообщили, что специалисты совместно с сотрудниками управляющей компании провели выездное обследование. По информации управляющей организации работы по демонтажу навеса запланированы на 9 апреля.

Ранее URA.RU писало об аварийном доме в Ноябрьске (ЯНАО), который превратился в парилку. Горожане пожаловались на зловонные испарения из подвала.

Разрушающееся крыльцо ветхого дома в Лабытнанги
Разрушающееся крыльцо ветхого дома в Лабытнанги

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В Лабытнанги (ЯНАО) жильцы аварийного дома опасаются травм из-за разрушающегося крыльца. О временном ремонте входа в подъезд жилища своими силами горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Школьная, 2. Все доски, из которых состоит как каркас, так и обшивка, сгнили и не держат даже собственный вес. В доме живут семьи с детьми и пожилые люди, и не дай бог в любой из дней кого-нибудь придавит. Сейчас своими силами временно соорудили подпорку, но это не решает проблему, все медленно продолжает опускаться и трещать, поэтому срочно нужно полностью демонтировать старое крыльцо и сделать новое! В управляющую компанию звонили, там сказали, что как снег растает, начнут делать. Но только вот боюсь, что из-за таяния снега и весенних ручьев, все схлопнется само и кого-то убьет», — написал анонимный горожанин в сообществе «Лабытнанги Info». В городской администрации сообщили, что специалисты совместно с сотрудниками управляющей компании провели выездное обследование. По информации управляющей организации работы по демонтажу навеса запланированы на 9 апреля. Ранее URA.RU писало об аварийном доме в Ноябрьске (ЯНАО), который превратился в парилку. Горожане пожаловались на зловонные испарения из подвала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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