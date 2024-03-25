В городе ЯНАО аварийный дом превратился в парилку. Видео

В Ноябрьске жильцы аварийного дома жалуются на зловонные испарения из подвала

26 марта 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске подъезд ветхого дома наполнился паром из подвала Фото: Илья Московец © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) жильцы аварийного дома на протяжении двух недель терпят зловонные испарения из подвала. Пар заполонил ветхое жилье, сообщают горожане в социальной сети «ВКонтакте». «Огромная просьба обратить наконец-то внимание на дом №22 по улице Республики. Уже вторую неделю невозможно зайти домой! Весь подъезд парит, ужасный запах идет из подвала! Обращались в жилищно-эксплуатационную контору, совершенно никакой реакции», — написал житель Эдуард Лошадиный в сообществе «Происшествия Ноябрьск». В окружном департаменте Госжилнадзора сообщили, что специалисты связались с управляющей компанией, которая обслуживает данный дом. «Инспекторы указали на неотложность выполнения работ и уведомили об ответственности. На данный момент специалисты УК приняли первичные меры. Для устранения причин необходимо временно перекрывать отопление, вскрывать полы и проводить работы. Эти работы УК выполнит сразу, как температура наружного воздуха позволит безопасно провести работы, во избежание размораживания системы отопления», — говорится в сообщении. В окружной прокуратуре корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту организована проверка. В отношении управляющей компании будут приняты меры прокурорского реагирования. Специалистов обяжут устранить аварийную ситуацию. Ранее URA.RU писало о том, что в Лабытнанги (ЯНАО) аварийный дом затопило в связи с резким потеплением. В одной из квартир ветхого дома протекала крыша, а в подъезде лопнул радиатор отопления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) жильцы аварийного дома на протяжении двух недель терпят зловонные испарения из подвала. Пар заполонил ветхое жилье, сообщают горожане в социальной сети «ВКонтакте». «Огромная просьба обратить наконец-то внимание на дом №22 по улице Республики. Уже вторую неделю невозможно зайти домой! Весь подъезд парит, ужасный запах идет из подвала! Обращались в жилищно-эксплуатационную контору, совершенно никакой реакции», — написал житель Эдуард Лошадиный в сообществе «Происшествия Ноябрьск». В окружном департаменте Госжилнадзора сообщили, что специалисты связались с управляющей компанией, которая обслуживает данный дом. «Инспекторы указали на неотложность выполнения работ и уведомили об ответственности. На данный момент специалисты УК приняли первичные меры. Для устранения причин необходимо временно перекрывать отопление, вскрывать полы и проводить работы. Эти работы УК выполнит сразу, как температура наружного воздуха позволит безопасно провести работы, во избежание размораживания системы отопления», — говорится в сообщении. В окружной прокуратуре корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту организована проверка. В отношении управляющей компании будут приняты меры прокурорского реагирования. Специалистов обяжут устранить аварийную ситуацию. Ранее URA.RU писало о том, что в Лабытнанги (ЯНАО) аварийный дом затопило в связи с резким потеплением. В одной из квартир ветхого дома протекала крыша, а в подъезде лопнул радиатор отопления.