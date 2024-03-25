25 марта 2024

В городе ЯНАО аварийный дом превратился в парилку. Видео

В Ноябрьске жильцы аварийного дома жалуются на зловонные испарения из подвала
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Блокпосты. Свердловская область, Нижний Тагил, аварийный дом, трущобы, аварийное состояние, капитальный ремонт, подъезд, многоквартирный дом
В Ноябрьске подъезд ветхого дома наполнился паром из подвала Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) жильцы аварийного дома на протяжении двух недель терпят зловонные испарения из подвала. Пар заполонил ветхое жилье, сообщают горожане в социальной сети «ВКонтакте».

«Огромная просьба обратить наконец-то внимание на дом №22 по улице Республики. Уже вторую неделю невозможно зайти домой! Весь подъезд парит, ужасный запах идет из подвала! Обращались в жилищно-эксплуатационную контору, совершенно никакой реакции», — написал житель Эдуард Лошадиный в сообществе «Происшествия Ноябрьск».

В окружном департаменте Госжилнадзора сообщили, что специалисты связались с управляющей компанией, которая обслуживает данный дом. «Инспекторы указали на неотложность выполнения работ и уведомили об ответственности. На данный момент специалисты УК приняли первичные меры. Для устранения причин необходимо временно перекрывать отопление, вскрывать полы и проводить работы. Эти работы УК выполнит сразу, как температура наружного воздуха позволит безопасно провести работы, во избежание размораживания системы отопления», — говорится в сообщении.

В окружной прокуратуре корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту организована проверка. В отношении управляющей компании будут приняты меры прокурорского реагирования. Специалистов обяжут устранить аварийную ситуацию.

Ранее URA.RU писало о том, что в Лабытнанги (ЯНАО) аварийный дом затопило в связи с резким потеплением. В одной из квартир ветхого дома протекала крыша, а в подъезде лопнул радиатор отопления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) жильцы аварийного дома на протяжении двух недель терпят зловонные испарения из подвала. Пар заполонил ветхое жилье, сообщают горожане в социальной сети «ВКонтакте». «Огромная просьба обратить наконец-то внимание на дом №22 по улице Республики. Уже вторую неделю невозможно зайти домой! Весь подъезд парит, ужасный запах идет из подвала! Обращались в жилищно-эксплуатационную контору, совершенно никакой реакции», — написал житель Эдуард Лошадиный в сообществе «Происшествия Ноябрьск». В окружном департаменте Госжилнадзора сообщили, что специалисты связались с управляющей компанией, которая обслуживает данный дом. «Инспекторы указали на неотложность выполнения работ и уведомили об ответственности. На данный момент специалисты УК приняли первичные меры. Для устранения причин необходимо временно перекрывать отопление, вскрывать полы и проводить работы. Эти работы УК выполнит сразу, как температура наружного воздуха позволит безопасно провести работы, во избежание размораживания системы отопления», — говорится в сообщении. В окружной прокуратуре корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту организована проверка. В отношении управляющей компании будут приняты меры прокурорского реагирования. Специалистов обяжут устранить аварийную ситуацию. Ранее URA.RU писало о том, что в Лабытнанги (ЯНАО) аварийный дом затопило в связи с резким потеплением. В одной из квартир ветхого дома протекала крыша, а в подъезде лопнул радиатор отопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...