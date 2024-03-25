В Ноябрьске (ЯНАО) жильцы аварийного дома на протяжении двух недель терпят зловонные испарения из подвала. Пар заполонил ветхое жилье, сообщают горожане в социальной сети «ВКонтакте».
«Огромная просьба обратить наконец-то внимание на дом №22 по улице Республики. Уже вторую неделю невозможно зайти домой! Весь подъезд парит, ужасный запах идет из подвала! Обращались в жилищно-эксплуатационную контору, совершенно никакой реакции», — написал житель Эдуард Лошадиный в сообществе «Происшествия Ноябрьск».
В окружном департаменте Госжилнадзора сообщили, что специалисты связались с управляющей компанией, которая обслуживает данный дом. «Инспекторы указали на неотложность выполнения работ и уведомили об ответственности. На данный момент специалисты УК приняли первичные меры. Для устранения причин необходимо временно перекрывать отопление, вскрывать полы и проводить работы. Эти работы УК выполнит сразу, как температура наружного воздуха позволит безопасно провести работы, во избежание размораживания системы отопления», — говорится в сообщении.
В окружной прокуратуре корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту организована проверка. В отношении управляющей компании будут приняты меры прокурорского реагирования. Специалистов обяжут устранить аварийную ситуацию.
Ранее URA.RU писало о том, что в Лабытнанги (ЯНАО) аварийный дом затопило в связи с резким потеплением. В одной из квартир ветхого дома протекала крыша, а в подъезде лопнул радиатор отопления.
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