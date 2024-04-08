Происшествия Жителей Новотроицка начали эвакуировать из-за перелива воды через дамбу 08 апреля 2024 в 13:16 Размер текста - 17 + Тысячи домов оказались подтопленными из-за паводка в Оренбургской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Эвакуация жителей Новотроицка началась из-за перелива воды через дамбу. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «С утра в Новотроицке. Здесь зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по ее отсыпке. Идет эвакуация жителей», — написал Денис Паслер в своем telegram-канале . Новость по теме Как ночью выглядит Орск после прорыва дамбы и затопления домов. Фоторепортаж Сейчас уровень воды в регионе находится на отметке 8,5 метра. Паслер отметил, что дамба была построена в 1957 году. До этого в Орске прорвало дамбу. Из-за этого во многих населенных пунктах области проходит эвакуация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Эвакуация жителей Новотроицка началась из-за перелива воды через дамбу. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «С утра в Новотроицке. Здесь зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по ее отсыпке. Идет эвакуация жителей», — написал Денис Паслер в своем telegram-канале. Сейчас уровень воды в регионе находится на отметке 8,5 метра. Паслер отметил, что дамба была построена в 1957 году. До этого в Орске прорвало дамбу. Из-за этого во многих населенных пунктах области проходит эвакуация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям