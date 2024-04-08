Жителей Новотроицка начали эвакуировать из-за перелива воды через дамбу

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Тысячи домов оказались подтопленными из-за паводка в Оренбургской области Фото:
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Эвакуация жителей Новотроицка началась из-за перелива воды через дамбу. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«С утра в Новотроицке. Здесь зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по ее отсыпке. Идет эвакуация жителей», — написал Денис Паслер в своем telegram-канале.

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Сейчас уровень воды в регионе находится на отметке 8,5 метра. Паслер отметил, что дамба была построена в 1957 году.

До этого в Орске прорвало дамбу. Из-за этого во многих населенных пунктах области проходит эвакуация.

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Эвакуация жителей Новотроицка началась из-за перелива воды через дамбу. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «С утра в Новотроицке. Здесь зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по ее отсыпке. Идет эвакуация жителей», — написал Денис Паслер в своем telegram-канале. Сейчас уровень воды в регионе находится на отметке 8,5 метра. Паслер отметил, что дамба была построена в 1957 году. До этого в Орске прорвало дамбу. Из-за этого во многих населенных пунктах области проходит эвакуация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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