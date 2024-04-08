Курганцы из зон затопления грузят вещи для эвакуации. Видео

08 апреля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Жители СНТ из зон затопления вывозят вещи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители садоводства из Кургана готовятся к эвакуации и заранее вывозят вещи из своей дачи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в СНТ «КМЗ-1». «Жители СНТ грузят вещи для эвакуации. Говорят, что ценного ничего нет, но спасают имущество от промокания», — передает корреспондент. Одна из местных жительниц рассказала, что в прошлые наводнения их уже сильно топило. В 1994 году вода доходила почти до крыши их дачи, в 2016 году — до окон. В 2017 году вода доходила до дорожки рядом с их домом. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за паводка началась превентивная эвакуация в нескольких округах и областном центре. Для граждан работают пункты временного размещения в муниципалитетах. Вся информация о ситуации с наводнением в регионе — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители садоводства из Кургана готовятся к эвакуации и заранее вывозят вещи из своей дачи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в СНТ «КМЗ-1». «Жители СНТ грузят вещи для эвакуации. Говорят, что ценного ничего нет, но спасают имущество от промокания», — передает корреспондент. Одна из местных жительниц рассказала, что в прошлые наводнения их уже сильно топило. В 1994 году вода доходила почти до крыши их дачи, в 2016 году — до окон. В 2017 году вода доходила до дорожки рядом с их домом. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за паводка началась превентивная эвакуация в нескольких округах и областном центре. Для граждан работают пункты временного размещения в муниципалитетах. Вся информация о ситуации с наводнением в регионе — в онлайн-трансляции URA.RU.