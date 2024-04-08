Жители садоводства из Кургана готовятся к эвакуации и заранее вывозят вещи из своей дачи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в СНТ «КМЗ-1».
«Жители СНТ грузят вещи для эвакуации. Говорят, что ценного ничего нет, но спасают имущество от промокания», — передает корреспондент.
Одна из местных жительниц рассказала, что в прошлые наводнения их уже сильно топило. В 1994 году вода доходила почти до крыши их дачи, в 2016 году — до окон. В 2017 году вода доходила до дорожки рядом с их домом.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за паводка началась превентивная эвакуация в нескольких округах и областном центре. Для граждан работают пункты временного размещения в муниципалитетах. Вся информация о ситуации с наводнением в регионе— в онлайн-трансляции URA.RU.
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Жители садоводства из Кургана готовятся к эвакуации и заранее вывозят вещи из своей дачи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в СНТ «КМЗ-1». «Жители СНТ грузят вещи для эвакуации. Говорят, что ценного ничего нет, но спасают имущество от промокания», — передает корреспондент. Одна из местных жительниц рассказала, что в прошлые наводнения их уже сильно топило. В 1994 году вода доходила почти до крыши их дачи, в 2016 году — до окон. В 2017 году вода доходила до дорожки рядом с их домом. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за паводка началась превентивная эвакуация в нескольких округах и областном центре. Для граждан работают пункты временного размещения в муниципалитетах. Вся информация о ситуации с наводнением в регионе — в онлайн-трансляции URA.RU.