Курганцы из зон затопления грузят вещи для эвакуации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, половодье, подготовка к паводку, наводнение
Жители СНТ из зон затопления вывозят вещи Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Жители садоводства из Кургана готовятся к эвакуации и заранее вывозят вещи из своей дачи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в СНТ «КМЗ-1».

«Жители СНТ грузят вещи для эвакуации. Говорят, что ценного ничего нет, но спасают имущество от промокания», — передает корреспондент.

Одна из местных жительниц рассказала, что в прошлые наводнения их уже сильно топило. В 1994 году вода доходила почти до крыши их дачи, в 2016 году — до окон. В 2017 году вода доходила до дорожки рядом с их домом.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за паводка началась превентивная эвакуация в нескольких округах и областном центре. Для граждан работают пункты временного размещения в муниципалитетах. Вся информация о ситуации с наводнением в регионе — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители садоводства из Кургана готовятся к эвакуации и заранее вывозят вещи из своей дачи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в СНТ «КМЗ-1». «Жители СНТ грузят вещи для эвакуации. Говорят, что ценного ничего нет, но спасают имущество от промокания», — передает корреспондент. Одна из местных жительниц рассказала, что в прошлые наводнения их уже сильно топило. В 1994 году вода доходила почти до крыши их дачи, в 2016 году — до окон. В 2017 году вода доходила до дорожки рядом с их домом. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за паводка началась превентивная эвакуация в нескольких округах и областном центре. Для граждан работают пункты временного размещения в муниципалитетах. Вся информация о ситуации с наводнением в регионе — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...