Песков отреагировал на создание военного союза Японии и США

Песков: США мешают Японии заключить мирный договор с Россией
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на создание военного союза Японии и США Фото:

В Кремле считают, что оборонный союз Японии и США, о создании которого на днях заявил премьер-министр Фумио Кисида, де-факто уже существует. И именно это мешает Москве и Токио подписать мирный договор, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Де-факто оборонный союз уже присутствует. И мы знаем о военном потенциале США, который размещен на территории Японии вблизи наших границ. Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашего основного вопроса [с Японией] — подписание мирного договора», — заявил Песков.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в интервью CNN, что Япония намерена создать оборонный союз с США. По его словам, Япония должна «фундаментально укрепить свой оборонный потенциал» в связи с ситуацией на Украине и на Ближнем Востоке.

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В Кремле считают, что оборонный союз Японии и США, о создании которого на днях заявил премьер-министр Фумио Кисида, де-факто уже существует. И именно это мешает Москве и Токио подписать мирный договор, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Де-факто оборонный союз уже присутствует. И мы знаем о военном потенциале США, который размещен на территории Японии вблизи наших границ. Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашего основного вопроса [с Японией] — подписание мирного договора», — заявил Песков. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в интервью CNN, что Япония намерена создать оборонный союз с США. По его словам, Япония должна «фундаментально укрепить свой оборонный потенциал» в связи с ситуацией на Украине и на Ближнем Востоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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