Песков отреагировал на создание военного союза Японии и США

Песков: США мешают Японии заключить мирный договор с Россией

08 апреля 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на создание военного союза Японии и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле считают, что оборонный союз Японии и США, о создании которого на днях заявил премьер-министр Фумио Кисида, де-факто уже существует. И именно это мешает Москве и Токио подписать мирный договор, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Де-факто оборонный союз уже присутствует. И мы знаем о военном потенциале США, который размещен на территории Японии вблизи наших границ. Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашего основного вопроса [с Японией] — подписание мирного договора», — заявил Песков. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в интервью CNN, что Япония намерена создать оборонный союз с США. По его словам, Япония должна «фундаментально укрепить свой оборонный потенциал» в связи с ситуацией на Украине и на Ближнем Востоке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле считают, что оборонный союз Японии и США, о создании которого на днях заявил премьер-министр Фумио Кисида, де-факто уже существует. И именно это мешает Москве и Токио подписать мирный договор, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Де-факто оборонный союз уже присутствует. И мы знаем о военном потенциале США, который размещен на территории Японии вблизи наших границ. Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашего основного вопроса [с Японией] — подписание мирного договора», — заявил Песков. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в интервью CNN, что Япония намерена создать оборонный союз с США. По его словам, Япония должна «фундаментально укрепить свой оборонный потенциал» в связи с ситуацией на Украине и на Ближнем Востоке.