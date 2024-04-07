07 апреля 2024

Видео с норкой, ворующей крупную щуку, опубликовали в паблике ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Рыба оказалась двое крупнее зверька Фото:

Видео с норкой, пытающейся утащить у рыбака щуку, выловленную в проруби, опубликовал telegram-канал «ЧП Ямал». Рыба оказалась двое крупнее зверька. Рыбак смог вернуть свой улов.

«Пушистая умудрилась утараканить рыбину вдвое больше себя. В „суровой схватке“ победил рыбак», — пишут авторы канала.

Ранее сообщалось, что два жителя ЯНАО похвастались пойманной большой рыбой. Это были крупные экземпляры щук.

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Видео с норкой, пытающейся утащить у рыбака щуку, выловленную в проруби, опубликовал telegram-канал «ЧП Ямал». Рыба оказалась двое крупнее зверька. Рыбак смог вернуть свой улов. «Пушистая умудрилась утараканить рыбину вдвое больше себя. В „суровой схватке“ победил рыбак», — пишут авторы канала. Ранее сообщалось, что два жителя ЯНАО похвастались пойманной большой рыбой. Это были крупные экземпляры щук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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