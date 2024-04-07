Видео с норкой, ворующей крупную щуку, опубликовали в паблике ЯНАО

Рыба оказалась двое крупнее зверька
Видео с норкой, пытающейся утащить у рыбака щуку, выловленную в проруби, опубликовал telegram-канал «ЧП Ямал». Рыба оказалась двое крупнее зверька. Рыбак смог вернуть свой улов.
«Пушистая умудрилась утараканить рыбину вдвое больше себя. В „суровой схватке“ победил рыбак», — пишут авторы канала.
Ранее сообщалось, что два жителя ЯНАО похвастались пойманной большой рыбой. Это были крупные экземпляры щук.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!