Видео с норкой, ворующей крупную щуку, опубликовали в паблике ЯНАО

08 апреля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Рыба оказалась двое крупнее зверька Фото: Илья Московец © URA.RU Видео с норкой, пытающейся утащить у рыбака щуку, выловленную в проруби, опубликовал telegram-канал «ЧП Ямал». Рыба оказалась двое крупнее зверька. Рыбак смог вернуть свой улов. «Пушистая умудрилась утараканить рыбину вдвое больше себя. В „суровой схватке“ победил рыбак», — пишут авторы канала. Ранее сообщалось, что два жителя ЯНАО похвастались пойманной большой рыбой. Это были крупные экземпляры щук. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Видео с норкой, пытающейся утащить у рыбака щуку, выловленную в проруби, опубликовал telegram-канал «ЧП Ямал». Рыба оказалась двое крупнее зверька. Рыбак смог вернуть свой улов. «Пушистая умудрилась утараканить рыбину вдвое больше себя. В „суровой схватке“ победил рыбак», — пишут авторы канала. Ранее сообщалось, что два жителя ЯНАО похвастались пойманной большой рыбой. Это были крупные экземпляры щук.