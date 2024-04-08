FT: РФ отрезает крупные промышленные города Украины от электричества

FT: армия России сменила тактику ударов по энергообъектам Украины

08 апреля 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Ранее на Украине были повреждены несколько ТЭС и ГЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России стала проводить массированные удары по промышленным районам Украины, чтобы отрезать их от электричества. Об этом заявила руководитель отдела коммуникаций «Укрэнерго» Мария Цатурян. «Такое же количество ракет, использованных в зимой 2022—2023 годов, сейчас направлено на пять-шесть энергетических объектов в одном регионе. Они пытаются отрезать крупные промышленные регионы и города от электроснабжения», — заявила Мария Цатурян, ее слова приводит Financial Times . Она отметила, что небольшие сооружения могут быть защищены от атак. Однако сделать то же самое для крупных электростанций почти невозможно. Цатурян заявила, что на восстановление таких станций может уйти несколько лет. В издании уточняется, что несколько электростанций на Украине, в том числе и в Харьковской области, полностью разрушены. Это произошло из-за применения Россией большего количества баллистических ракет. До этого сообщалось об ударе по ДнепроГЭС в Запорожской области. Все, что известно о ней, — в материале URA.RU. После этого прилеты были зафиксированы и на других важных объектах. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что «полного блэкаута» из-за ударов не будет, так как работают атомные станции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России стала проводить массированные удары по промышленным районам Украины, чтобы отрезать их от электричества. Об этом заявила руководитель отдела коммуникаций «Укрэнерго» Мария Цатурян. «Такое же количество ракет, использованных в зимой 2022—2023 годов, сейчас направлено на пять-шесть энергетических объектов в одном регионе. Они пытаются отрезать крупные промышленные регионы и города от электроснабжения», — заявила Мария Цатурян, ее слова приводит Financial Times. Она отметила, что небольшие сооружения могут быть защищены от атак. Однако сделать то же самое для крупных электростанций почти невозможно. Цатурян заявила, что на восстановление таких станций может уйти несколько лет. В издании уточняется, что несколько электростанций на Украине, в том числе и в Харьковской области, полностью разрушены. Это произошло из-за применения Россией большего количества баллистических ракет. До этого сообщалось об ударе по ДнепроГЭС в Запорожской области. Все, что известно о ней, — в материале URA.RU. После этого прилеты были зафиксированы и на других важных объектах. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что «полного блэкаута» из-за ударов не будет, так как работают атомные станции.