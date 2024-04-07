Глава Минэнерго Украины исключил «тотальный блэкаут», несмотря на атаки на ТЭС

07 апреля 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

На Украине не будет «тотального блэкаута», несмотря на атаки на ТЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU Даже в случае полной потери всех генерирующих мощностей Украины, кроме автономных, «тотального блэкаута» не будет. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, после атак на ТЭС в конце марта. «Всю генерацию мы не потеряем. Если посмотреть на энергетический микс, то атом вырабатывает более 50% электроэнергии в стране. Поэтому важны еще определенные компоненты к этому с точки зрения передачи, но тотального блэкаута в Украине они не добьются», — сказал Галущенко «Новому Изданию». На западе и в центре Украины после взрывов повреждены тепловые и гидроэлектростанции. В Днепропетровской области вводили аварийные отключения света, а в Харьковской — действовал график почасовых отключений, передает телеканал 360. После атак на ТЭС Украина потеряла 80% генерирующих мощностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Даже в случае полной потери всех генерирующих мощностей Украины, кроме автономных, «тотального блэкаута» не будет. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, после атак на ТЭС в конце марта. «Всю генерацию мы не потеряем. Если посмотреть на энергетический микс, то атом вырабатывает более 50% электроэнергии в стране. Поэтому важны еще определенные компоненты к этому с точки зрения передачи, но тотального блэкаута в Украине они не добьются», — сказал Галущенко «Новому Изданию». На западе и в центре Украины после взрывов повреждены тепловые и гидроэлектростанции. В Днепропетровской области вводили аварийные отключения света, а в Харьковской — действовал график почасовых отключений, передает телеканал 360. После атак на ТЭС Украина потеряла 80% генерирующих мощностей.