Глава Минэнерго Украины исключил «тотальный блэкаут», несмотря на атаки на ТЭС

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Визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на ТЭС Маяковская. Город Гусев, Калининградская область, тэс маяковская
На Украине не будет «тотального блэкаута», несмотря на атаки на ТЭС Фото:

Даже в случае полной потери всех генерирующих мощностей Украины, кроме автономных, «тотального блэкаута» не будет. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, после атак на ТЭС в конце марта.

«Всю генерацию мы не потеряем. Если посмотреть на энергетический микс, то атом вырабатывает более 50% электроэнергии в стране. Поэтому важны еще определенные компоненты к этому с точки зрения передачи, но тотального блэкаута в Украине они не добьются», — сказал Галущенко «Новому Изданию».

На западе и в центре Украины после взрывов повреждены тепловые и гидроэлектростанции. В Днепропетровской области вводили аварийные отключения света, а в Харьковской — действовал график почасовых отключений, передает телеканал 360. После атак на ТЭС Украина потеряла 80% генерирующих мощностей.

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Даже в случае полной потери всех генерирующих мощностей Украины, кроме автономных, «тотального блэкаута» не будет. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, после атак на ТЭС в конце марта. «Всю генерацию мы не потеряем. Если посмотреть на энергетический микс, то атом вырабатывает более 50% электроэнергии в стране. Поэтому важны еще определенные компоненты к этому с точки зрения передачи, но тотального блэкаута в Украине они не добьются», — сказал Галущенко «Новому Изданию». На западе и в центре Украины после взрывов повреждены тепловые и гидроэлектростанции. В Днепропетровской области вводили аварийные отключения света, а в Харьковской — действовал график почасовых отключений, передает телеканал 360. После атак на ТЭС Украина потеряла 80% генерирующих мощностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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