Песков: военная база ФРГ в Литве усугубит напряженность с Россией

Создание военной базы Германии в Литве продолжит нагнетать напряженность в отношениях между страной и Россией. Также это создаст опасность у российских границ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это [военная база] продолжает нагнетать напряженность. Она создает опасности у наших границ», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус отправил 20 военных в Литву. Он отметил, что в скором времени в страну будет отправлена целая бригада немецких солдат. К концу 2024 года личный состав бригады может быть увеличен до 150 человек. Порядка 80% подразделений планируют разместить на полигоне у населенного пункта Руднинкай, находящегося на юге Литвы. Остальные военные будут размещены в Рукле, которые находится в центре республики.
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