Песков: военная база ФРГ в Литве усугубит напряженность с Россией

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Формирование военной базы ФРГ создаст опасность у границ России, заявил Песков Фото:

Создание военной базы Германии в Литве продолжит нагнетать напряженность в отношениях между страной и Россией. Также это создаст опасность у российских границ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это [военная база] продолжает нагнетать напряженность. Она создает опасности у наших границ», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус отправил 20 военных в Литву. Он отметил, что в скором времени в страну будет отправлена целая бригада немецких солдат. К концу 2024 года личный состав бригады может быть увеличен до 150 человек. Порядка 80% подразделений планируют разместить на полигоне у населенного пункта Руднинкай, находящегося на юге Литвы. Остальные военные будут размещены в Рукле, которые находится в центре республики.

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Создание военной базы Германии в Литве продолжит нагнетать напряженность в отношениях между страной и Россией. Также это создаст опасность у российских границ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это [военная база] продолжает нагнетать напряженность. Она создает опасности у наших границ», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус отправил 20 военных в Литву. Он отметил, что в скором времени в страну будет отправлена целая бригада немецких солдат. К концу 2024 года личный состав бригады может быть увеличен до 150 человек. Порядка 80% подразделений планируют разместить на полигоне у населенного пункта Руднинкай, находящегося на юге Литвы. Остальные военные будут размещены в Рукле, которые находится в центре республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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