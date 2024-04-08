Песков: военная база ФРГ в Литве усугубит напряженность с Россией

08 апреля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Формирование военной базы ФРГ создаст опасность у границ России, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Создание военной базы Германии в Литве продолжит нагнетать напряженность в отношениях между страной и Россией. Также это создаст опасность у российских границ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это [военная база] продолжает нагнетать напряженность. Она создает опасности у наших границ», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус отправил 20 военных в Литву. Он отметил, что в скором времени в страну будет отправлена целая бригада немецких солдат. К концу 2024 года личный состав бригады может быть увеличен до 150 человек. Порядка 80% подразделений планируют разместить на полигоне у населенного пункта Руднинкай, находящегося на юге Литвы. Остальные военные будут размещены в Рукле, которые находится в центре республики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Создание военной базы Германии в Литве продолжит нагнетать напряженность в отношениях между страной и Россией. Также это создаст опасность у российских границ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это [военная база] продолжает нагнетать напряженность. Она создает опасности у наших границ», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус отправил 20 военных в Литву. Он отметил, что в скором времени в страну будет отправлена целая бригада немецких солдат. К концу 2024 года личный состав бригады может быть увеличен до 150 человек. Порядка 80% подразделений планируют разместить на полигоне у населенного пункта Руднинкай, находящегося на юге Литвы. Остальные военные будут размещены в Рукле, которые находится в центре республики.