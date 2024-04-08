Экс-главе УКС Кургана Чудакову вынесли приговор за нарушения при строительстве

08 апреля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Экс-главу УКС оштрафовали за превышение полномочий по двум эпизодам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего начальника управления капитального строительства Кургана Андрея Чудакова оштрафовали на 70 тысяч рублей за превышении полномочий при строительстве дороги в Заозерном микрорайоне и установке арт-объекта «Курган» на набережной. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде. «Чудаков признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ. Чудакову итоговое наказание по совокупности преступлений назначено в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей», — рассказали в суде. По тому же делу был оштрафован бывший руководитель АО «Варгашинское ДРСП» Дмитрий Нечаев. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Чудакова и Нечаева признали виновными в превышении должностных полномочий при строительстве дороги по улице Мальцева в Заозерном микрорайоне. Они подписали недостоверные акты сдачи-приемки выполненных работ, из-за чего была незаконно перечислена оплата фактически невыполненных работ на общую сумму более 14 млн рублей. Помимо этого арт-объект в виде надписи «Курган» был приобретен УКС с нарушением законодательства о государственных и муниципальных закупках, а его стоимость в 3,5 млн рублей, по данным следствия, существенно превышала фактическую цену. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего начальника управления капитального строительства Кургана Андрея Чудакова оштрафовали на 70 тысяч рублей за превышении полномочий при строительстве дороги в Заозерном микрорайоне и установке арт-объекта «Курган» на набережной. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде. «Чудаков признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ. Чудакову итоговое наказание по совокупности преступлений назначено в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей», — рассказали в суде. По тому же делу был оштрафован бывший руководитель АО «Варгашинское ДРСП» Дмитрий Нечаев. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Чудакова и Нечаева признали виновными в превышении должностных полномочий при строительстве дороги по улице Мальцева в Заозерном микрорайоне. Они подписали недостоверные акты сдачи-приемки выполненных работ, из-за чего была незаконно перечислена оплата фактически невыполненных работ на общую сумму более 14 млн рублей. Помимо этого арт-объект в виде надписи «Курган» был приобретен УКС с нарушением законодательства о государственных и муниципальных закупках, а его стоимость в 3,5 млн рублей, по данным следствия, существенно превышала фактическую цену.