Почта выпустила штемпель, посвященный ХК «Трактор»

08 апреля 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

На время игры «Трактора» в арене откроется пункт Почты России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Почта России в честь челябинского хоккейного клуба «Трактор» выпустила специальный штемпель. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе УФПС по Челябинской области. «Мы рады поддержать инициативу о выпуске штемпеля, посвященного „Трактору“. Челябинцы любят хоккей и свою команду, и каждый адресат будет рад получить открытку с символикой клуба», — сказал директор регионального управления Почты России Владимир Образцов. Инициатива выпуска штемпеля принадлежит общественному движению «Наш Челябинск». На оттиске изображен клубный логотип — голова медведя. В день домашней игры команды, 8 апреля, болельщики смогут отправить открытки с матча, используя клубный штемпель. Во время игры на ледовой арене «Трактор» будет организован пункт Почты России, где сотрудники помогут всем желающим правильно оформить и отправить открытки с символикой челябинского клуба. Это станет приятным сюрпризом для получателей и подчеркнет значимость хоккейного клуба для города. «Трактор» 8 апреля сыграет в полуфинале Кубка Гагарина на домашней арене против ярославского «Локомотива». Перед игрой в серии до четырех побед челябинский клуб проигрывает со счетом 3:0. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почта России в честь челябинского хоккейного клуба «Трактор» выпустила специальный штемпель. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе УФПС по Челябинской области. «Мы рады поддержать инициативу о выпуске штемпеля, посвященного „Трактору“. Челябинцы любят хоккей и свою команду, и каждый адресат будет рад получить открытку с символикой клуба», — сказал директор регионального управления Почты России Владимир Образцов. Инициатива выпуска штемпеля принадлежит общественному движению «Наш Челябинск». На оттиске изображен клубный логотип — голова медведя. В день домашней игры команды, 8 апреля, болельщики смогут отправить открытки с матча, используя клубный штемпель. Во время игры на ледовой арене «Трактор» будет организован пункт Почты России, где сотрудники помогут всем желающим правильно оформить и отправить открытки с символикой челябинского клуба. Это станет приятным сюрпризом для получателей и подчеркнет значимость хоккейного клуба для города. «Трактор» 8 апреля сыграет в полуфинале Кубка Гагарина на домашней арене против ярославского «Локомотива». Перед игрой в серии до четырех побед челябинский клуб проигрывает со счетом 3:0.