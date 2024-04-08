Почта выпустила штемпель, посвященный ХК «Трактор»

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Хоккей. ХК Трактор - ХК Автомобилист. Челябинск, хк трактор, хк автомобилист, хоккей
На время игры «Трактора» в арене откроется пункт Почты России Фото:

Почта России в честь челябинского хоккейного клуба «Трактор» выпустила специальный штемпель. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе УФПС по Челябинской области.

«Мы рады поддержать инициативу о выпуске штемпеля, посвященного „Трактору“. Челябинцы любят хоккей и свою команду, и каждый адресат будет рад получить открытку с символикой клуба», — сказал директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.

Инициатива выпуска штемпеля принадлежит общественному движению «Наш Челябинск». На оттиске изображен клубный логотип — голова медведя. В день домашней игры команды, 8 апреля, болельщики смогут отправить открытки с матча, используя клубный штемпель.

Во время игры на ледовой арене «Трактор» будет организован пункт Почты России, где сотрудники помогут всем желающим правильно оформить и отправить открытки с символикой челябинского клуба. Это станет приятным сюрпризом для получателей и подчеркнет значимость хоккейного клуба для города.

«Трактор» 8 апреля сыграет в полуфинале Кубка Гагарина на домашней арене против ярославского «Локомотива». Перед игрой в серии до четырех побед челябинский клуб проигрывает со счетом 3:0.

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Почта России в честь челябинского хоккейного клуба «Трактор» выпустила специальный штемпель. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе УФПС по Челябинской области. «Мы рады поддержать инициативу о выпуске штемпеля, посвященного „Трактору“. Челябинцы любят хоккей и свою команду, и каждый адресат будет рад получить открытку с символикой клуба», — сказал директор регионального управления Почты России Владимир Образцов. Инициатива выпуска штемпеля принадлежит общественному движению «Наш Челябинск». На оттиске изображен клубный логотип — голова медведя. В день домашней игры команды, 8 апреля, болельщики смогут отправить открытки с матча, используя клубный штемпель. Во время игры на ледовой арене «Трактор» будет организован пункт Почты России, где сотрудники помогут всем желающим правильно оформить и отправить открытки с символикой челябинского клуба. Это станет приятным сюрпризом для получателей и подчеркнет значимость хоккейного клуба для города. «Трактор» 8 апреля сыграет в полуфинале Кубка Гагарина на домашней арене против ярославского «Локомотива». Перед игрой в серии до четырех побед челябинский клуб проигрывает со счетом 3:0.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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