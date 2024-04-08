В Кунгуре дома горожан затопило фекалиями

Пострадавшие от коммунальной аварии кунгуряки подсчитывают ущерб Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) дома горожан несколько дней топит фекальными стоками. Местные жители рассказали о случившемся в группе «Задать вопрос губернатору Д. Махонину. Пермь» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, местное МУП «Водоканал» не реагирует на произошедшее, а администрация Кунгура не выделяет экспертов, которые должны подсчитать ущерб от коммунальной аварии.

«Мы, жители Кунгура, просим помочь. С 24 марта нас топит фекалиями с центрального водоконала. Директор водоканала, ничем не может помочь и не объявляет, что произошла коммунальная авария. Мы живем в полной вони, пытаемся сушить свои дома. Прибраться не можем, так как ждем экспертов. Почему мы должны делать экспертизу за свой счет, почему администрация г. Кунгур нам не дает бесплатно экспертов. Мы не можем умыться, сходить в туалет! Город не объявляет, что у нас авария. Помогите нам», — обратились горожане к губернатору.

Жители пострадавших домов также рассказали, что им удалось частично устранить проблему. Для этого они вызвали из Перми водолаза который установил заглушку на входе в дом. URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Кунгура. В мэрии сообщили, что подготовят ответ позже.

URA.RU рассказывало, что в Перми фекальными стоками топило дом, расположенный на улице Глеба Успенского. Жильцы дома обвинили в произошедшем управляющую компанию «Экском». Горожане предположили, что дом специально топят фекалиями, чтобы признать его аварийным и снести, поскольку он входит в зону комплексного развития территорий.

В доме жителей Кунгура фекальные стоки из-за аварии на сетях Группа «Задать вопрос губернатору Д. Махонину | Пермь», «ВКонтакте»