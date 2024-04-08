Из-за паводка курганские автобусы изменили маршруты

08 апреля 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Движение автобусов было изменено из-за паводка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Из-за подготовки Кургана к паводку некоторые городские автобусные маршруты были изменены. Информацию об этом сообщила администрация города Кургана. «В связи с проведением противопаводковых мероприятий в районе моста в микрорайоне Малое Чаусово с 8 апреля до особого распоряжения в работу общественного транспорта внесены изменения», — сообщила мэрия в telegram-канале «Город Курган». Ссылаясь на информацию МКУ «Транспортное управление» мэрия написала, что маршрут № 14 будет следовать через ул. Куйбышева, Ленина, шоссе им. Тюнина, шоссе Ботаническое, ул. Железнодорожная, Стройиндустрии, Керамзитный поселок, Восточный подъезд к городу Кургану, ул. Загородная и далее по маршруту в прямом направлении. Остановки будут совершаться на ул. Советская, ул. Кравченко, ул. Блюхера, Президентская Академия, Спортивный комплекс «Турбинка», ул. Гайдара, ул. Орджоникидзе, ул. Крупской, ул. Февральская, Сады «Энтузиаст», Сельхозкомплекс по требованию, Сельхозкомплекс, ул. Зеленая по требованию, мкр. Затобольный обслуживаться не будут, как пишет администрация. Другой маршрут, который претерпит изменения, согласно данным администрации, № 72. Он будет следовать по ул. Куйбышева, Савельева, Сибирская, шоссе им. Тюнина, шоссе Ботаническое, ул. Железнодорожная, Стройиндустрии, Керамзитный поселок, ул. Центральная, Сибирская, Советская, автодорога на пос. Керамзитный и далее по маршруту. «Маршруты №№ 28, 41 — будут следовать до моста в режиме „вертушки“: со стороны микрорайонов Затобольный, Глинки автобусы маршрута № 41; со стороны микрорайонов Челноково, Глинки автобусы маршрута № 28», — указано в telegram-канале. Затем мэрия рекомендует перейти через мост и, воспользовавшись теми же билетами, пересесть на автобусы №№ 28 и 41, которые следуют в сторону Кургана. Также, мэрия пишет, что временные интервалы будут скорректированы согласно ситуации на дороге. Улица Гагарина от аэропорта до трассы «Иртыш» закрыта до особого распоряжения, сообщила администрация. В связи с этим автобусы №№ 91 и 93 будут следовать до аэропорта, уточнили власти. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане частично перекрыто шоссе Тюнина. Это было сделано в рамках противопаводковых мероприятий. Вся информация о ситуации с паводком в регионе в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за подготовки Кургана к паводку некоторые городские автобусные маршруты были изменены. Информацию об этом сообщила администрация города Кургана. «В связи с проведением противопаводковых мероприятий в районе моста в микрорайоне Малое Чаусово с 8 апреля до особого распоряжения в работу общественного транспорта внесены изменения», — сообщила мэрия в telegram-канале «Город Курган». Ссылаясь на информацию МКУ «Транспортное управление» мэрия написала, что маршрут № 14 будет следовать через ул. Куйбышева, Ленина, шоссе им. Тюнина, шоссе Ботаническое, ул. Железнодорожная, Стройиндустрии, Керамзитный поселок, Восточный подъезд к городу Кургану, ул. Загородная и далее по маршруту в прямом направлении. Остановки будут совершаться на ул. Советская, ул. Кравченко, ул. Блюхера, Президентская Академия, Спортивный комплекс «Турбинка», ул. Гайдара, ул. Орджоникидзе, ул. Крупской, ул. Февральская, Сады «Энтузиаст», Сельхозкомплекс по требованию, Сельхозкомплекс, ул. Зеленая по требованию, мкр. Затобольный обслуживаться не будут, как пишет администрация. Другой маршрут, который претерпит изменения, согласно данным администрации, № 72. Он будет следовать по ул. Куйбышева, Савельева, Сибирская, шоссе им. Тюнина, шоссе Ботаническое, ул. Железнодорожная, Стройиндустрии, Керамзитный поселок, ул. Центральная, Сибирская, Советская, автодорога на пос. Керамзитный и далее по маршруту. «Маршруты №№ 28, 41 — будут следовать до моста в режиме „вертушки“: со стороны микрорайонов Затобольный, Глинки автобусы маршрута № 41; со стороны микрорайонов Челноково, Глинки автобусы маршрута № 28», — указано в telegram-канале. Затем мэрия рекомендует перейти через мост и, воспользовавшись теми же билетами, пересесть на автобусы №№ 28 и 41, которые следуют в сторону Кургана. Также, мэрия пишет, что временные интервалы будут скорректированы согласно ситуации на дороге. Улица Гагарина от аэропорта до трассы «Иртыш» закрыта до особого распоряжения, сообщила администрация. В связи с этим автобусы №№ 91 и 93 будут следовать до аэропорта, уточнили власти. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане частично перекрыто шоссе Тюнина. Это было сделано в рамках противопаводковых мероприятий. Вся информация о ситуации с паводком в регионе в онлайн-трансляции.