Четыре воинские части, чьи бойцы участвуют в СВО, получат груз от Пермского края

Общий вес груза составил 5 тонн (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Четыре воинские части, бойцы которых участвуют в спецоперации, получат груз, сформированный и отправленный из Пермского края. В состав груза вошли спецоборудование и материалы, медикаменты и другие вещи и предметы, необходимые бойцам. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Из Пермского края в зону СВО отправились два грузовых автомобиля с помощью для участников спецоперации. Груз общим весом 5 тонн предназначен четырем воинским частям, выполняющим боевые задачи», — сообщает пресс-служба правительства Прикамья. Участие в формировании принимали общественные и коммерческие организации, предприятия, депутаты и благотворительный фонд «Единый центр поддержки».

Так, компания «Сода-хлорат» выделила 4 млн рублей, а депутат краевого заксобрания Александр Буторин приобрел физраствор для медицинской роты. В свою очередь волонтеры общественного движения «МОЛОТ / ПАРМА ZA СВОих» сшили маскировочные сети, передали тактические покрывала от тепловизора и 25 аптечек. А участники проекта «Твой час для Победы» подготовили для военнослужащих сухие армейские души.