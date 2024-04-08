Челябинка пыталась передать наркотики сыну в колонию в финиках. Фото

08 апреля 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Женщина пыталась передать наркотики в колонию сыну Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинка пыталась передать сыну, отбывающему срок в колонии, наркотики. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, запрещенное вещество обнаружили в финиках во время досмотра. «Сверток был тщательно спрятан в сладких плодах финиковой пальмы. Как показала проведенная экспертиза, обнаруженное и изъятое наркотическое вещество — метадон общей массой 0,14 грамма», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону. После обнаружения наркотика в посылке женщину задержали. Она пояснила, что принесла передачу сыну, который отбывает срок за распространение наркотических веществ и ранее уже был судим за аналогичное преступление. По ее словам, она не знала о содержимом посылки. «В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В соответствии со статьей 228 УК РФ за незаконную перевозку наркотических веществ ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет. По данному факту проводится проверка», — добавили URA.RU в пресс-службе ведомства. Наркотики были спрятаны в финиках Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинка пыталась передать сыну, отбывающему срок в колонии, наркотики. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, запрещенное вещество обнаружили в финиках во время досмотра. «Сверток был тщательно спрятан в сладких плодах финиковой пальмы. Как показала проведенная экспертиза, обнаруженное и изъятое наркотическое вещество — метадон общей массой 0,14 грамма», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону. После обнаружения наркотика в посылке женщину задержали. Она пояснила, что принесла передачу сыну, который отбывает срок за распространение наркотических веществ и ранее уже был судим за аналогичное преступление. По ее словам, она не знала о содержимом посылки. «В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В соответствии со статьей 228 УК РФ за незаконную перевозку наркотических веществ ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет. По данному факту проводится проверка», — добавили URA.RU в пресс-службе ведомства.