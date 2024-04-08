Челябинка пыталась передать наркотики сыну в колонию в финиках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Женщина пыталась передать наркотики в колонию сыну Фото:

Челябинка пыталась передать сыну, отбывающему срок в колонии, наркотики. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, запрещенное вещество обнаружили в финиках во время досмотра.

«Сверток был тщательно спрятан в сладких плодах финиковой пальмы. Как показала проведенная экспертиза, обнаруженное и изъятое наркотическое вещество — метадон общей массой 0,14 грамма», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

После обнаружения наркотика в посылке женщину задержали. Она пояснила, что принесла передачу сыну, который отбывает срок за распространение наркотических веществ и ранее уже был судим за аналогичное преступление. По ее словам, она не знала о содержимом посылки.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В соответствии со статьей 228 УК РФ за незаконную перевозку наркотических веществ ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет. По данному факту проводится проверка», — добавили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Наркотики были спрятаны в финиках
Наркотики были спрятаны в финиках
Фото:

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Челябинка пыталась передать сыну, отбывающему срок в колонии, наркотики. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, запрещенное вещество обнаружили в финиках во время досмотра. «Сверток был тщательно спрятан в сладких плодах финиковой пальмы. Как показала проведенная экспертиза, обнаруженное и изъятое наркотическое вещество — метадон общей массой 0,14 грамма», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону. После обнаружения наркотика в посылке женщину задержали. Она пояснила, что принесла передачу сыну, который отбывает срок за распространение наркотических веществ и ранее уже был судим за аналогичное преступление. По ее словам, она не знала о содержимом посылки. «В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В соответствии со статьей 228 УК РФ за незаконную перевозку наркотических веществ ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет. По данному факту проводится проверка», — добавили URA.RU в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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