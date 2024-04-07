Визит Охлобыстина в ЯНАО доверили профессиональному организатору

Выступление Охлобыстина на Ямале организует предприниматель Ринчинова

Выступление Ивана Охлобыстина в Надыме обойдется местному бюджету в 1,5 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организатор движения «Волонтеры Победы» Бэлигма Ринчинова выиграла тендер администрации Надымского района на организацию концерта актера Ивана Охлобыстина. В ходе торгов предпринимательнице из Ноябрьска (ЯНАО) удалось обойти четырех конкурентов и снизить сумму контракта с 1,7 млн рублей до 1,5 млн рублей, следует из данных АИС «Закупки».

Как указывается в документации, размещенной на электронной площадке закупок, аукцион на оказание услуг по организации выступления артиста в рамках организации и проведения молодежного форума «Навигатор успеха» выиграла общественница и предприниматель из города Ноябрьска Бэлигма Ринчинова. В аукционе зарегистрированы пять заявок. Сумма контракта снижена с 1,7 млн рублей до 1,5 млн рублей.

Бэлигма Ринчинова, по данным открытых источников, руководит региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в ЯНАО, она специалист по работе с молодежью, предприниматель, организатор различных публичных мероприятий.

По условиям контракта, организатор должен обеспечить в Надыме трехчасовое выступление на молодежном форуме «Навигатор успеха» российского актера театра и кино Ивана Охлобыстина. Артист выступит в моноспектакле «Духовные беседы» и проведет творческую встречу с молодежью Надыма.