МЧС предупредило жителей Пермского края о начале половодья на Камском водохранилище

МЧС Пермского края: на Камском водохранилище началось половодье
© Служба новостей «URA.RU»
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мыс Стрелка. Пермь, лед, камское водохранилище, камское море зимой
В ведомстве призвали жителей Пермского края быть максимально готовыми к встрече со стихией Фото:

В Пермском крае на Камском водохранилище началось половодье. Об этом в своем оперчате в Telegram сообщила пресс-служба краевое ГУ МЧС. В ведомстве призвали жителей быть максимально готовыми к встрече со стихией.

«На Камском водохранилище началось половодье и поэтому уже сейчас необходимо максимально готовиться к встрече со стихией. Паводковая обстановка находится под контролем, затоплений территорий не зафиксировано», — отметили в ГУ МЧС Прикамья.

Пермякам также рекомендовано до начала паводка застраховать свое имущество, подготовить документы и необходимые вещи на случай эвакуации. Информацию о расположении мест сбора для эвакуации, пунктах временного размещения граждан можно узнать в администрациях муниципалитетов.

Ситуацию с прохождением паводка в Пермском крае контролирует лично глава региона Дмитрий Махонин. Ранее поручил краевым министрам усилить контроль за муниципалитетами, которые должны проводить регулярный мониторинг паводковой обстановки.

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В Пермском крае на Камском водохранилище началось половодье. Об этом в своем оперчате в Telegram сообщила пресс-служба краевое ГУ МЧС. В ведомстве призвали жителей быть максимально готовыми к встрече со стихией. «На Камском водохранилище началось половодье и поэтому уже сейчас необходимо максимально готовиться к встрече со стихией. Паводковая обстановка находится под контролем, затоплений территорий не зафиксировано», — отметили в ГУ МЧС Прикамья. Пермякам также рекомендовано до начала паводка застраховать свое имущество, подготовить документы и необходимые вещи на случай эвакуации. Информацию о расположении мест сбора для эвакуации, пунктах временного размещения граждан можно узнать в администрациях муниципалитетов. Ситуацию с прохождением паводка в Пермском крае контролирует лично глава региона Дмитрий Махонин. Ранее поручил краевым министрам усилить контроль за муниципалитетами, которые должны проводить регулярный мониторинг паводковой обстановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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