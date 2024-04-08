МЧС предупредило жителей Пермского края о начале половодья на Камском водохранилище

МЧС Пермского края: на Камском водохранилище началось половодье

08 апреля 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

В ведомстве призвали жителей Пермского края быть максимально готовыми к встрече со стихией Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае на Камском водохранилище началось половодье. Об этом в своем оперчате в Telegram сообщила пресс-служба краевое ГУ МЧС. В ведомстве призвали жителей быть максимально готовыми к встрече со стихией. «На Камском водохранилище началось половодье и поэтому уже сейчас необходимо максимально готовиться к встрече со стихией. Паводковая обстановка находится под контролем, затоплений территорий не зафиксировано», — отметили в ГУ МЧС Прикамья. Пермякам также рекомендовано до начала паводка застраховать свое имущество, подготовить документы и необходимые вещи на случай эвакуации. Информацию о расположении мест сбора для эвакуации, пунктах временного размещения граждан можно узнать в администрациях муниципалитетов. Ситуацию с прохождением паводка в Пермском крае контролирует лично глава региона Дмитрий Махонин. Ранее поручил краевым министрам усилить контроль за муниципалитетами, которые должны проводить регулярный мониторинг паводковой обстановки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае на Камском водохранилище началось половодье. Об этом в своем оперчате в Telegram сообщила пресс-служба краевое ГУ МЧС. В ведомстве призвали жителей быть максимально готовыми к встрече со стихией. «На Камском водохранилище началось половодье и поэтому уже сейчас необходимо максимально готовиться к встрече со стихией. Паводковая обстановка находится под контролем, затоплений территорий не зафиксировано», — отметили в ГУ МЧС Прикамья. Пермякам также рекомендовано до начала паводка застраховать свое имущество, подготовить документы и необходимые вещи на случай эвакуации. Информацию о расположении мест сбора для эвакуации, пунктах временного размещения граждан можно узнать в администрациях муниципалитетов. Ситуацию с прохождением паводка в Пермском крае контролирует лично глава региона Дмитрий Махонин. Ранее поручил краевым министрам усилить контроль за муниципалитетами, которые должны проводить регулярный мониторинг паводковой обстановки.