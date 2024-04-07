Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС по паводку. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи.
«Принято решение ввести на территории Тюменской области режим ЧС. Мы устанавливаем режим ЧС заблаговременно. Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. <…> Всем, кто находится в зоне вероятного подтопления, нужно собрать документы и ценные вещи, чтобы в случае получения сигнала максимально быстро покинуть зону ЧС. Не подвергайте риску свою жизнь и жизни ваших родных», — обратился с тюменцам губернатор.
Он добавил, что подъем воды в тюменских реках наблюдается за счет таяния снега и льда. Однако синоптики предупреждают, что в Ишиме и Тобол ожидается высокий уровень воды. По словам главы региона, подготовка к паводку прошла в плановом режиме, в регионе провели командные учения, а также поручили организовать пункты временного размещения и проинформировать жителей о возможной опасности.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС по паводку. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи. «Принято решение ввести на территории Тюменской области режим ЧС. Мы устанавливаем режим ЧС заблаговременно. Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. <…> Всем, кто находится в зоне вероятного подтопления, нужно собрать документы и ценные вещи, чтобы в случае получения сигнала максимально быстро покинуть зону ЧС. Не подвергайте риску свою жизнь и жизни ваших родных», — обратился с тюменцам губернатор. Он добавил, что подъем воды в тюменских реках наблюдается за счет таяния снега и льда. Однако синоптики предупреждают, что в Ишиме и Тобол ожидается высокий уровень воды. По словам главы региона, подготовка к паводку прошла в плановом режиме, в регионе провели командные учения, а также поручили организовать пункты временного размещения и проинформировать жителей о возможной опасности.