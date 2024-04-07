Губернатор Моор ввел режим ЧС по паводку. Видео

08 апреля 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Губернатор попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС по паводку. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи. «Принято решение ввести на территории Тюменской области режим ЧС. Мы устанавливаем режим ЧС заблаговременно. Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. <…> Всем, кто находится в зоне вероятного подтопления, нужно собрать документы и ценные вещи, чтобы в случае получения сигнала максимально быстро покинуть зону ЧС. Не подвергайте риску свою жизнь и жизни ваших родных», — обратился с тюменцам губернатор. Он добавил, что подъем воды в тюменских реках наблюдается за счет таяния снега и льда. Однако синоптики предупреждают, что в Ишиме и Тобол ожидается высокий уровень воды. По словам главы региона, подготовка к паводку прошла в плановом режиме, в регионе провели командные учения, а также поручили организовать пункты временного размещения и проинформировать жителей о возможной опасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС по паводку. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи. «Принято решение ввести на территории Тюменской области режим ЧС. Мы устанавливаем режим ЧС заблаговременно. Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. <…> Всем, кто находится в зоне вероятного подтопления, нужно собрать документы и ценные вещи, чтобы в случае получения сигнала максимально быстро покинуть зону ЧС. Не подвергайте риску свою жизнь и жизни ваших родных», — обратился с тюменцам губернатор. Он добавил, что подъем воды в тюменских реках наблюдается за счет таяния снега и льда. Однако синоптики предупреждают, что в Ишиме и Тобол ожидается высокий уровень воды. По словам главы региона, подготовка к паводку прошла в плановом режиме, в регионе провели командные учения, а также поручили организовать пункты временного размещения и проинформировать жителей о возможной опасности.