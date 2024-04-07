Генпрокурор Краснов назначил новых прокуроров в ХМАО

08 апреля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Генпрокурор Игорь Краснов назначил новых прокуроров в ХМАО Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил новых руководителей надзорных ведомств в Урае и Кондинском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.



«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора г. Урая назначена Берсенева Светлана Александровна», — говорится в сообщении. С 2020 года Берсенова занимала должность прокурора Кондинского района.



А прокуратуру Кондинского района возглавил Антон Якименко. С 2019 года он занимал должность прокурора Урая.



Ранее URA.RU сообщало о назначении прокуроров в Белоярском и Лангепасе. Новыми руководителями надзорных ведомств стали Дмитрий Томчук и Виталий Беленцов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил новых руководителей надзорных ведомств в Урае и Кондинском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора г. Урая назначена Берсенева Светлана Александровна», — говорится в сообщении. С 2020 года Берсенова занимала должность прокурора Кондинского района. А прокуратуру Кондинского района возглавил Антон Якименко. С 2019 года он занимал должность прокурора Урая. Ранее URA.RU сообщало о назначении прокуроров в Белоярском и Лангепасе. Новыми руководителями надзорных ведомств стали Дмитрий Томчук и Виталий Беленцов.