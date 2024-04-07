Генпрокурор Краснов назначил новых прокуроров в ХМАО

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил новых руководителей надзорных ведомств в Урае и Кондинском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора г. Урая назначена Берсенева Светлана Александровна», — говорится в сообщении. С 2020 года Берсенова занимала должность прокурора Кондинского района.
А прокуратуру Кондинского района возглавил Антон Якименко. С 2019 года он занимал должность прокурора Урая.
Ранее URA.RU сообщало о назначении прокуроров в Белоярском и Лангепасе. Новыми руководителями надзорных ведомств стали Дмитрий Томчук и Виталий Беленцов.
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