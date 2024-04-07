07 апреля 2024

Генпрокурор Краснов назначил новых прокуроров в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Генпрокурор Игорь Краснов назначил новых прокуроров в ХМАО Фото:

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил новых руководителей надзорных ведомств в Урае и Кондинском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора г. Урая назначена Берсенева Светлана Александровна», — говорится в сообщении. С 2020 года Берсенова занимала должность прокурора Кондинского района.

А прокуратуру Кондинского района возглавил Антон Якименко. С 2019 года он занимал должность прокурора Урая.

Ранее URA.RU сообщало о назначении прокуроров в Белоярском и Лангепасе. Новыми руководителями надзорных ведомств стали Дмитрий Томчук и Виталий Беленцов.

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил новых руководителей надзорных ведомств в Урае и Кондинском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора г. Урая назначена Берсенева Светлана Александровна», — говорится в сообщении. С 2020 года Берсенова занимала должность прокурора Кондинского района. А прокуратуру Кондинского района возглавил Антон Якименко. С 2019 года он занимал должность прокурора Урая. Ранее URA.RU сообщало о назначении прокуроров в Белоярском и Лангепасе. Новыми руководителями надзорных ведомств стали Дмитрий Томчук и Виталий Беленцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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