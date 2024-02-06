06 февраля 2024

Генпрокурор Краснов провел кадровые назначения в ХМАО

Генпрокурор РФ Краснов назначил глав ведомств в двух городах ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, краснов игорь
Генпрокурор Игорь Краснов назначил лав ведомств в Белоярском и Лангепасе Фото:

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил новых руководителей в Белоярском и Лангепасе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства на своем сайте.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора г. Лангепаса назначен Беленцов Виталий Геннадьевич», — сообщает пресс-служба. С 2014 года Виталий Беленцов служил заместителем Ханты-Мансийского межрайонного прокурора.

На должность прокурора в Белоярском назначен Дмитрий Томчук. Он с 2021 года служил заместителем Нефтеюганского межрайонного прокурора.

Ранее URA.RU писало, что генпрокурор РФ Краснов поменял глав ведомств в двух городах ХМАО. Изменения коснулись прокуроров городов Мегиона и Радужного.

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил новых руководителей в Белоярском и Лангепасе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства на своем сайте. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора г. Лангепаса назначен Беленцов Виталий Геннадьевич», — сообщает пресс-служба. С 2014 года Виталий Беленцов служил заместителем Ханты-Мансийского межрайонного прокурора. На должность прокурора в Белоярском назначен Дмитрий Томчук. Он с 2021 года служил заместителем Нефтеюганского межрайонного прокурора. Ранее URA.RU писало, что генпрокурор РФ Краснов поменял глав ведомств в двух городах ХМАО. Изменения коснулись прокуроров городов Мегиона и Радужного.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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