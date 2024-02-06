Общество Генпрокурор Краснов провел кадровые назначения в ХМАО Генпрокурор РФ Краснов назначил глав ведомств в двух городах ХМАО 07 февраля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 + Генпрокурор Игорь Краснов назначил лав ведомств в Белоярском и Лангепасе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил новых руководителей в Белоярском и Лангепасе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства на своем сайте. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора г. Лангепаса назначен Беленцов Виталий Геннадьевич», — сообщает пресс-служба. С 2014 года Виталий Беленцов служил заместителем Ханты-Мансийского межрайонного прокурора. На должность прокурора в Белоярском назначен Дмитрий Томчук. Он с 2021 года служил заместителем Нефтеюганского межрайонного прокурора. Ранее URA.RU писало, что генпрокурор РФ Краснов поменял глав ведомств в двух городах ХМАО. Изменения коснулись прокуроров городов Мегиона и Радужного. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил новых руководителей в Белоярском и Лангепасе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства на своем сайте. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора г. Лангепаса назначен Беленцов Виталий Геннадьевич», — сообщает пресс-служба. С 2014 года Виталий Беленцов служил заместителем Ханты-Мансийского межрайонного прокурора. На должность прокурора в Белоярском назначен Дмитрий Томчук. Он с 2021 года служил заместителем Нефтеюганского межрайонного прокурора. Ранее URA.RU писало, что генпрокурор РФ Краснов поменял глав ведомств в двух городах ХМАО. Изменения коснулись прокуроров городов Мегиона и Радужного. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям