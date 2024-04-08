Путину рассказали о большом разочаровании рыбаков из-за отпущенной рыбы

08 апреля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину предложили снять ограничения на ловлю стерляди Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту России Владимиру Путину сообщили о проблеме, с которой сталкиваются рыбаки из-за обязательного освобождения пойманной стерляди обратно в воду, несмотря на то, что запас данного вида рыбы значительно восстановился. В этой связи предлагается рассмотреть возможность предоставления рыбакам права лова рыбы в определенных районах Волги. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. «Рыбаки ловят стерлядь, она попадается — они ее вынуждены отпустить. Сейчас видим, что запас по данной рыбе сильно восстановился. Аккуратно предлагаем в этом году уже в определенных районах Волги стерлядь открыть для любительского вылова», — заявил Шестаков на встрече с Путиным. Слова чиновника передает официальный сайт Кремля. Шестаков подчеркнул, что предложение об открытии ловли включает в себя ограничения по срокам и способам вылова. В целом рыбное хозяйство находится в полном порядке, заключил чиновник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенту России Владимиру Путину сообщили о проблеме, с которой сталкиваются рыбаки из-за обязательного освобождения пойманной стерляди обратно в воду, несмотря на то, что запас данного вида рыбы значительно восстановился. В этой связи предлагается рассмотреть возможность предоставления рыбакам права лова рыбы в определенных районах Волги. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. «Рыбаки ловят стерлядь, она попадается — они ее вынуждены отпустить. Сейчас видим, что запас по данной рыбе сильно восстановился. Аккуратно предлагаем в этом году уже в определенных районах Волги стерлядь открыть для любительского вылова», — заявил Шестаков на встрече с Путиным. Слова чиновника передает официальный сайт Кремля. Шестаков подчеркнул, что предложение об открытии ловли включает в себя ограничения по срокам и способам вылова. В целом рыбное хозяйство находится в полном порядке, заключил чиновник.