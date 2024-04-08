Путину рассказали о большом разочаровании рыбаков из-за отпущенной рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
Владимиру Путину предложили снять ограничения на ловлю стерляди Фото:

Президенту России Владимиру Путину сообщили о проблеме, с которой сталкиваются рыбаки из-за обязательного освобождения пойманной стерляди обратно в воду, несмотря на то, что запас данного вида рыбы значительно восстановился. В этой связи предлагается рассмотреть возможность предоставления рыбакам права лова рыбы в определенных районах Волги. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Рыбаки ловят стерлядь, она попадается — они ее вынуждены отпустить. Сейчас видим, что запас по данной рыбе сильно восстановился. Аккуратно предлагаем в этом году уже в определенных районах Волги стерлядь открыть для любительского вылова», — заявил Шестаков на встрече с Путиным. Слова чиновника передает официальный сайт Кремля.

Шестаков подчеркнул, что предложение об открытии ловли включает в себя ограничения по срокам и способам вылова. В целом рыбное хозяйство находится в полном порядке, заключил чиновник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенту России Владимиру Путину сообщили о проблеме, с которой сталкиваются рыбаки из-за обязательного освобождения пойманной стерляди обратно в воду, несмотря на то, что запас данного вида рыбы значительно восстановился. В этой связи предлагается рассмотреть возможность предоставления рыбакам права лова рыбы в определенных районах Волги. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. «Рыбаки ловят стерлядь, она попадается — они ее вынуждены отпустить. Сейчас видим, что запас по данной рыбе сильно восстановился. Аккуратно предлагаем в этом году уже в определенных районах Волги стерлядь открыть для любительского вылова», — заявил Шестаков на встрече с Путиным. Слова чиновника передает официальный сайт Кремля. Шестаков подчеркнул, что предложение об открытии ловли включает в себя ограничения по срокам и способам вылова. В целом рыбное хозяйство находится в полном порядке, заключил чиновник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...