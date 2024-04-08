Следком заинтересовался бездействием частной пожарной части «Крокуса»

Baza: сбежавшими в день теракта пожарными «Крокуса» заинтересовался СК

08 апреля 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

СК проверяет частную пожарную часть из-за бездействия при теракте в «Крокус Сити Холле» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Следственный комитет проверит частную пожарную часть, принадлежащую «Крокус Сити Холлу». По предварительной информации, ее сотрудники сбежали в момент теракта 22 марта, не начав тушить пожар. «Частные пожарные ушли с объекта в день теракта, ликвидацией пожара не занимались. Они просто сбежали, бросив машину», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что СК проверяет частную пожарную часть, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации канала, расстояние от «Крокуса» до пожарной части всего 900 метров. При этом бездействие привело к быстрому распространению огня и большому количеству погибших, заключили в сообщении. Вечером 22 марта группа вооруженных боевиков ворвалась в «Крокус» перед концертом группы «Пикник». Преступники расстреливали людей и разбрасывали зажигательные шашки, после чего вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 145 человек, в том числе погибли шесть детей. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью организаторов теракта в «Крокусе» было нанесение удара по единству России, другие причины бесчеловечной атаки «не просматриваются», передает слова главы государства Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет проверит частную пожарную часть, принадлежащую «Крокус Сити Холлу». По предварительной информации, ее сотрудники сбежали в момент теракта 22 марта, не начав тушить пожар. «Частные пожарные ушли с объекта в день теракта, ликвидацией пожара не занимались. Они просто сбежали, бросив машину», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что СК проверяет частную пожарную часть, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации канала, расстояние от «Крокуса» до пожарной части всего 900 метров. При этом бездействие привело к быстрому распространению огня и большому количеству погибших, заключили в сообщении. Вечером 22 марта группа вооруженных боевиков ворвалась в «Крокус» перед концертом группы «Пикник». Преступники расстреливали людей и разбрасывали зажигательные шашки, после чего вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 145 человек, в том числе погибли шесть детей. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью организаторов теракта в «Крокусе» было нанесение удара по единству России, другие причины бесчеловечной атаки «не просматриваются», передает слова главы государства Life.