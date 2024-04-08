Следком заинтересовался бездействием частной пожарной части «Крокуса»

Baza: сбежавшими в день теракта пожарными «Крокуса» заинтересовался СК
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, крокус-сити, теракт в крокус сити
СК проверяет частную пожарную часть из-за бездействия при теракте в «Крокус Сити Холле» Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Следственный комитет проверит частную пожарную часть, принадлежащую «Крокус Сити Холлу». По предварительной информации, ее сотрудники сбежали в момент теракта 22 марта, не начав тушить пожар.

«Частные пожарные ушли с объекта в день теракта, ликвидацией пожара не занимались. Они просто сбежали, бросив машину», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что СК проверяет частную пожарную часть, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации канала, расстояние от «Крокуса» до пожарной части всего 900 метров. При этом бездействие привело к быстрому распространению огня и большому количеству погибших, заключили в сообщении.

Вечером 22 марта группа вооруженных боевиков ворвалась в «Крокус» перед концертом группы «Пикник». Преступники расстреливали людей и разбрасывали зажигательные шашки, после чего вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 145 человек, в том числе погибли шесть детей. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью организаторов теракта в «Крокусе» было нанесение удара по единству России, другие причины бесчеловечной атаки «не просматриваются», передает слова главы государства Life.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет проверит частную пожарную часть, принадлежащую «Крокус Сити Холлу». По предварительной информации, ее сотрудники сбежали в момент теракта 22 марта, не начав тушить пожар. «Частные пожарные ушли с объекта в день теракта, ликвидацией пожара не занимались. Они просто сбежали, бросив машину», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что СК проверяет частную пожарную часть, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации канала, расстояние от «Крокуса» до пожарной части всего 900 метров. При этом бездействие привело к быстрому распространению огня и большому количеству погибших, заключили в сообщении. Вечером 22 марта группа вооруженных боевиков ворвалась в «Крокус» перед концертом группы «Пикник». Преступники расстреливали людей и разбрасывали зажигательные шашки, после чего вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 145 человек, в том числе погибли шесть детей. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью организаторов теракта в «Крокусе» было нанесение удара по единству России, другие причины бесчеловечной атаки «не просматриваются», передает слова главы государства Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...