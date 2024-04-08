Более 100 курганцев эвакуировались в пункты временного размещения. Видео

08 апреля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

В ПВР размещены более 100 эвакуированных курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Более 100 жителей Курганской области эвакуировались в пункты временного размещения из-за паводка. Об этом сообщила заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова, передает пресс-служба правительства региона. «По данным на начало дня на 8 апреля, в пунктах временного размещения (ПВР) находились 119 человек, в том числе 38 детей. Это число растет. Всего в регионе развернуто 76 ПВР на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений социальной сферы. Вместимость пунктов около 16 тысяч человек», — сообщила Кирилова. В ПВР эвакуированных кормят горячим питанием. Организовано дежурство медработников, сотрудников органов правопорядка и психологов. По словам Кириловой, дополнительно открываются резервные ПВР. На данный момент уже работает два таких пункта. Прокурор Курганской области Андрей Назаров держит на личном контроле ситуацию с защитой прав эвакуированных граждан. Прокурорами проверяется готовность спецсредств, техники и пунктов временного размещения, а также порядок оповещения населения. На базе ПВР работают мобильные приемные прокурора. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продолжается эвакуация граждан из подтопляемых территорий. На данный момент режим ЧС из-за паводка введен в Куртамыше, Звериноголовском и Целинном округах. Вся информация о ситуации с паводком в регионе в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 100 жителей Курганской области эвакуировались в пункты временного размещения из-за паводка. Об этом сообщила заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова, передает пресс-служба правительства региона. «По данным на начало дня на 8 апреля, в пунктах временного размещения (ПВР) находились 119 человек, в том числе 38 детей. Это число растет. Всего в регионе развернуто 76 ПВР на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений социальной сферы. Вместимость пунктов около 16 тысяч человек», — сообщила Кирилова. В ПВР эвакуированных кормят горячим питанием. Организовано дежурство медработников, сотрудников органов правопорядка и психологов. По словам Кириловой, дополнительно открываются резервные ПВР. На данный момент уже работает два таких пункта. Прокурор Курганской области Андрей Назаров держит на личном контроле ситуацию с защитой прав эвакуированных граждан. Прокурорами проверяется готовность спецсредств, техники и пунктов временного размещения, а также порядок оповещения населения. На базе ПВР работают мобильные приемные прокурора. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продолжается эвакуация граждан из подтопляемых территорий. На данный момент режим ЧС из-за паводка введен в Куртамыше, Звериноголовском и Целинном округах. Вся информация о ситуации с паводком в регионе в онлайн-трансляции URA.RU.