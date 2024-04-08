Кучма заявил, что Украина лишилась брата в виде России

08 апреля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Леонид Кучма заявил, что между братьями бывают разногласия и даже открытая неприязнь Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина и Россия были братскими народами, однако Киев лишился брата. С таким мнением выступил бывший украинский президент Леонид Кучма. «У Украины больше нет брата», — сказал Кучма в интервью японскому изданию Kyodo, отвечая на высказывание журналиста о том, что русских и украинцев считают братскими народами. Он отметил, что между братьями бывает неприязнь и даже ненависть и добавил, что когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство. В ноябре 2022 года российский президент Владимир Путин назвал конфликт на Украине, по сути, противостоянием внутри одного народа. По его словам, людей стравили так же, как после потрясений 1917 года, передает RT. Ранее Путин также заявлял, что российские власти не включили Украину в список недружественных стран, поскольку Украина — братский для РФ народ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина и Россия были братскими народами, однако Киев лишился брата. С таким мнением выступил бывший украинский президент Леонид Кучма. «У Украины больше нет брата», — сказал Кучма в интервью японскому изданию Kyodo, отвечая на высказывание журналиста о том, что русских и украинцев считают братскими народами. Он отметил, что между братьями бывает неприязнь и даже ненависть и добавил, что когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство. В ноябре 2022 года российский президент Владимир Путин назвал конфликт на Украине, по сути, противостоянием внутри одного народа. По его словам, людей стравили так же, как после потрясений 1917 года, передает RT. Ранее Путин также заявлял, что российские власти не включили Украину в список недружественных стран, поскольку Украина — братский для РФ народ.