Депутат Рябцева: предупреждение о прорыве дамбы в Орске не довели до губернатора

08 апреля 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Орску требуются лодки и теплогенераторы, сказала Жанна Рябцева (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Росгидромет заранее предупреждал, что Орску грозит затопление из-за прорыва дамбы, но эта информация не дошла до губернатора Оренбургской области. Надзорные органы, в частности Генпрокуратура, будут разбираться в произошедшем, рассказала в беседе с URA.RU зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева по итогам заседания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России. Новость по теме Оренбургская область готовится к пику паводка: главное к этому часу, видео «Самое интересное, что Росгидромет делает прогноз [о прорыве дамбы]. Картина развития событий, вся информация передавалась в субъекты, но до губернатора она не дошла. К этому моменту будет приковано пристальное внимание надзорных органов. В причинах случившегося будет разбираться Генеральная прокуратура, сейчас главное — ликвидировать ЧС. Участники заседания сошлись во мнении, что это урок для всех. Нужно разработать комплексный подход к предотвращению побочных ситуаций», — сказала Жанна Рябцева. По ее словам, сейчас принимаются все возможные меры по ликвидации последствий затопления. «Эксперты определили, что все меры по защите граждан в Оренбургской области приняты. Сейчас проходит оповещение их по эвакуации. Идет круглосуточный мониторинг на водных объектах. Волны ожидаются еще 9, 12 и 17 апреля. Под угрозой находится Курганская область и Тюменская. В Тюменской уже разворачивают пункты временного размещения», — отметила депутат. Однако региону все еще требуется помощь, добавила собеседница агентства. «В Орске готовится обращение на [председателя правительства РФ] Михаила Мишустина и в Росрезерв. Требуется помощь по теплогенераторам, по лодкам, по водоналивным дамбам. Будет обращение в Минпромторг. С сегодняшнего дня началась финансовая помощь населению. Основная проблема сейчас — питьевая вода. „Единая Россия“ уже отправила тонны, но потребность сохраняется», — добавила Рябцева. Предварительно ущерб оценивается в 21 млрд рублей. Единовременная выплата пострадавшим составит 20 тысяч рублей на человека и дополнительно за частичную или полную утрату имущества 50 тысяч, и 100 тысяч на человека соответственно. Однако итоговый масштаб катастрофы оценить сложно, отметил в разговоре с агентством заместитель председателя комитета по экологии Георгий Арапов. «Сейчас из-за продолжающегося паводка оперативно оценить состояние жилья практически невозможно. Сколько домов безвозвратно уничтожены стихией и сколько займет их восстановление можно будет сказать только тогда, когда она отступит. Но я считаю, что по уже существующему опыту паводков такого масштаба, для жителей должна быть создана программа восстановления жилья или переселения. Средства должны выделяться из федерального бюджета», — заключил эксперт. В Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены. Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что ситуация с паводком в области в ближайшие два дня будет продолжать ухудшаться. Устранить его последствия получится не раньше 25 апреля, заявил начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал комиссию для ликвидации последствий паводков. URA.RU направило запрос в правительство Оренбургской области. Ответ на момент публикации не поступил в редакцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росгидромет заранее предупреждал, что Орску грозит затопление из-за прорыва дамбы, но эта информация не дошла до губернатора Оренбургской области. Надзорные органы, в частности Генпрокуратура, будут разбираться в произошедшем, рассказала в беседе с URA.RU зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева по итогам заседания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России. «Самое интересное, что Росгидромет делает прогноз [о прорыве дамбы]. Картина развития событий, вся информация передавалась в субъекты, но до губернатора она не дошла. К этому моменту будет приковано пристальное внимание надзорных органов. В причинах случившегося будет разбираться Генеральная прокуратура, сейчас главное — ликвидировать ЧС. Участники заседания сошлись во мнении, что это урок для всех. Нужно разработать комплексный подход к предотвращению побочных ситуаций», — сказала Жанна Рябцева. По ее словам, сейчас принимаются все возможные меры по ликвидации последствий затопления. «Эксперты определили, что все меры по защите граждан в Оренбургской области приняты. Сейчас проходит оповещение их по эвакуации. Идет круглосуточный мониторинг на водных объектах. Волны ожидаются еще 9, 12 и 17 апреля. Под угрозой находится Курганская область и Тюменская. В Тюменской уже разворачивают пункты временного размещения», — отметила депутат. Однако региону все еще требуется помощь, добавила собеседница агентства. «В Орске готовится обращение на [председателя правительства РФ] Михаила Мишустина и в Росрезерв. Требуется помощь по теплогенераторам, по лодкам, по водоналивным дамбам. Будет обращение в Минпромторг. С сегодняшнего дня началась финансовая помощь населению. Основная проблема сейчас — питьевая вода. „Единая Россия“ уже отправила тонны, но потребность сохраняется», — добавила Рябцева. Предварительно ущерб оценивается в 21 млрд рублей. Единовременная выплата пострадавшим составит 20 тысяч рублей на человека и дополнительно за частичную или полную утрату имущества 50 тысяч, и 100 тысяч на человека соответственно. Однако итоговый масштаб катастрофы оценить сложно, отметил в разговоре с агентством заместитель председателя комитета по экологии Георгий Арапов. «Сейчас из-за продолжающегося паводка оперативно оценить состояние жилья практически невозможно. Сколько домов безвозвратно уничтожены стихией и сколько займет их восстановление можно будет сказать только тогда, когда она отступит. Но я считаю, что по уже существующему опыту паводков такого масштаба, для жителей должна быть создана программа восстановления жилья или переселения. Средства должны выделяться из федерального бюджета», — заключил эксперт. В Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены. Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что ситуация с паводком в области в ближайшие два дня будет продолжать ухудшаться. Устранить его последствия получится не раньше 25 апреля, заявил начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал комиссию для ликвидации последствий паводков. URA.RU направило запрос в правительство Оренбургской области. Ответ на момент публикации не поступил в редакцию.