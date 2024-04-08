В третьем муниципалитете Курганской области ввели режим ЧС

08 апреля 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

В Целинном округе ввели режим ЧС из-за паводка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Целинном округе Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. Ранее режим ЧС был введен в Куртамыше и Звериноголовском округе. «8 апреля, в Целинном округе введен режим ЧС в связи с паводковой ситуацией. Соответствующее постановление подписано главой муниципалитета Петром Скоробогатовым. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Уй возникла угроза подтопления части села Усть-Уйского и деревни Красный Октябрь. В настоящее время продолжается эвакуация жителей этих населенных пунктов. Под возможную угрозу подтопления также попадают деревня Луговая и село Казак-Кочердык. Развернуты пункты временного размещения для жителей Красного Октября в селе Костыгин Лог, ул. Западная 1, для жителей села Усть-Уйского — в здании детского сада, ул. Советская, 19. По данным МЧС региона, под эвакуацию в Курганской области попадает 62 населенных пункта. Наводнение угрожает шести округам и городу Кургану. С начала паводка из подтопляемых территорий эвакуировано более полутысячи граждан. Вся информация о ситуации с паводком в регионе в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Целинном округе Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. Ранее режим ЧС был введен в Куртамыше и Звериноголовском округе. «8 апреля, в Целинном округе введен режим ЧС в связи с паводковой ситуацией. Соответствующее постановление подписано главой муниципалитета Петром Скоробогатовым. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Уй возникла угроза подтопления части села Усть-Уйского и деревни Красный Октябрь. В настоящее время продолжается эвакуация жителей этих населенных пунктов. Под возможную угрозу подтопления также попадают деревня Луговая и село Казак-Кочердык. Развернуты пункты временного размещения для жителей Красного Октября в селе Костыгин Лог, ул. Западная 1, для жителей села Усть-Уйского — в здании детского сада, ул. Советская, 19. По данным МЧС региона, под эвакуацию в Курганской области попадает 62 населенных пункта. Наводнение угрожает шести округам и городу Кургану. С начала паводка из подтопляемых территорий эвакуировано более полутысячи граждан. Вся информация о ситуации с паводком в регионе в онлайн-трансляции.