Пермское ГУ МЧС раскрыло территории, которым грозит затопление в период паводка

В Пермском крае под угрозой затопления находятся 15 населенных пунктов. Такие данные приводит краевое ГУ МЧС. Вероятные прогнозы прохождения половодья в Прикамье размещены в оперчате ведомства в Telegram. Управление представило три варианта развития ситуации: благоприятный, вероятный и наихудший. Согласно последнему, в зоне риска окажутся 73 приусадебных участка, а также три участка автодорог и два низководных моста.
«Риски ухудшения гидрологической обстановки прогнозируются в 12 муниципальных образованиях Пермского края. Количество участков находящихся в зоне риска затопления: 73», — указано в прогнозе ГУ МЧС по Пермскому краю. Уточняется, что неблагоприятный сценарий развития половодья подразумевает аномальные отклонения от нормы гидрометеорологической обстановки, интенсивное снеготаяние, выпадение большого количества дождей, прорыв плот и аварии на неисправных гидротехнических сооружениях.
По данным ведомства, в этом году ситуация с паводком будет лучше, чем в 2020 году, когда «водность большинства рек края в 2-4 раза превышала среднее многолетнее значение». Тогда под водой оказались десятки домов, расположенные в нескольких муниципалитетах Прикамья.
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В Пермском крае под угрозой затопления находятся 15 населенных пунктов. Такие данные приводит краевое ГУ МЧС. Вероятные прогнозы прохождения половодья в Прикамье размещены в оперчате ведомства в Telegram. Управление представило три варианта развития ситуации: благоприятный, вероятный и наихудший. Согласно последнему, в зоне риска окажутся 73 приусадебных участка, а также три участка автодорог и два низководных моста. «Риски ухудшения гидрологической обстановки прогнозируются в 12 муниципальных образованиях Пермского края. Количество участков находящихся в зоне риска затопления: 73», — указано в прогнозе ГУ МЧС по Пермскому краю. Уточняется, что неблагоприятный сценарий развития половодья подразумевает аномальные отклонения от нормы гидрометеорологической обстановки, интенсивное снеготаяние, выпадение большого количества дождей, прорыв плот и аварии на неисправных гидротехнических сооружениях. По данным ведомства, в этом году ситуация с паводком будет лучше, чем в 2020 году, когда «водность большинства рек края в 2-4 раза превышала среднее многолетнее значение». Тогда под водой оказались десятки домов, расположенные в нескольких муниципалитетах Прикамья. 8 апреля ГУ МЧС по Пермскому краю предупредило о начале половодья на Камском водохранилище. Жителям региона рекомендовано подготовиться к встрече со стихией. Ситуация с противопаводковыми мероприятиями находится на личном контроле губернатора Дмитрия Махонина.