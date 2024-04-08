Пермское ГУ МЧС раскрыло территории, которым грозит затопление в период паводка

МЧС: в Пермском крае в зону затопления попадают 15 населенных пунктов

В зону возможного затопления могут попасть 15 населенных пунктов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Пермском крае под угрозой затопления находятся 15 населенных пунктов. Такие данные приводит краевое ГУ МЧС. Вероятные прогнозы прохождения половодья в Прикамье размещены в оперчате ведомства в Telegram. Управление представило три варианта развития ситуации: благоприятный, вероятный и наихудший. Согласно последнему, в зоне риска окажутся 73 приусадебных участка, а также три участка автодорог и два низководных моста.

«Риски ухудшения гидрологической обстановки прогнозируются в 12 муниципальных образованиях Пермского края. Количество участков находящихся в зоне риска затопления: 73», — указано в прогнозе ГУ МЧС по Пермскому краю. Уточняется, что неблагоприятный сценарий развития половодья подразумевает аномальные отклонения от нормы гидрометеорологической обстановки, интенсивное снеготаяние, выпадение большого количества дождей, прорыв плот и аварии на неисправных гидротехнических сооружениях.

По данным ведомства, в этом году ситуация с паводком будет лучше, чем в 2020 году, когда «водность большинства рек края в 2-4 раза превышала среднее многолетнее значение». Тогда под водой оказались десятки домов, расположенные в нескольких муниципалитетах Прикамья.

8 апреля ГУ МЧС по Пермскому краю предупредило о начале половодья на Камском водохранилище. Жителям региона рекомендовано подготовиться к встрече со стихией. Ситуация с противопаводковыми мероприятиями находится на личном контроле губернатора Дмитрия Махонина.