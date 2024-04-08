Железобетонный мост в Оренбуржье смыло течением

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Обзорная по городу. Пермь , мост, течение, река, приток
В Оренбургской области смыло течением железобетонный мост Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

В поселке Паника (Оренбургская область) смыло течением железобетонный мост. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Железобетонный мост через реку Боровка в поселке Паника смыло течением», — написали в официальном telegram-канал национального парка «Бузулукский бор». Там добавили, что пострадавших нет.

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Затоплено оказалось свыше 10 тысяч домов. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. URA.RU приводило главную информацию о произошедшем — в материале.

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В поселке Паника (Оренбургская область) смыло течением железобетонный мост. По предварительной информации, пострадавших нет. «Железобетонный мост через реку Боровка в поселке Паника смыло течением», — написали в официальном telegram-канал национального парка «Бузулукский бор». Там добавили, что пострадавших нет. В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Затоплено оказалось свыше 10 тысяч домов. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. URA.RU приводило главную информацию о произошедшем — в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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