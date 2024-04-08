Железобетонный мост в Оренбуржье смыло течением

В Оренбургской области смыло течением железобетонный мост
новость из сюжетаНаводнение в Орске из-за прорыва дамбы
В поселке Паника (Оренбургская область) смыло течением железобетонный мост. По предварительной информации, пострадавших нет.
«Железобетонный мост через реку Боровка в поселке Паника смыло течением», — написали в официальном telegram-канал национального парка «Бузулукский бор». Там добавили, что пострадавших нет.
В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Затоплено оказалось свыше 10 тысяч домов. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. URA.RU приводило главную информацию о произошедшем — в материале.
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