Центр Кургана рискует быть затопленным из-за наводнения

08 апреля 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

По прогнозам Росгидромета, уровень воды в Кургане может достигнуть 11 метров и более Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Если уровень воды в реке Тобол, как прогнозирует Росгидромет и представители Республики Казахстан, составит 11 метров и выше, центр Кургана, а также микрорайоны Восточный и Кулацкий могут быть подтоплены. Об этом в своем telegram-канале сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Через Притобольный и Кетовский округа вода пойдет на Курган и затем на Белозерский муниципальный округ. При таких условиях будет подтоплена не только правая сторона, но и центральная часть города Кургана, мкр-н Восточный и Кулацкий и другие <…> Стихия непредсказуема, объем воды чрезвычайный, не рискуйте своими жизнью и здоровьем», — пишет он в своем канале «силаVправде (V. Шумков)». Также, как отмечает глава региона, в ближайшее время МЧС России выдаст новый перечень подтопляемых территорий на карте региона. Ранее URA.RU писало, что губернатор призвал всех граждан, проживающих в населенных пунктах по пойме реки Тобол, эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды. По его словам, она придет неожиданно ночью, быстро прибывая, в виде большой волны. По данным Росгидромета, прогнозируется подъем уровня воды до 11 метров и выше, что намного больше, чем было в 1994 году. Вся актуальная информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если уровень воды в реке Тобол, как прогнозирует Росгидромет и представители Республики Казахстан, составит 11 метров и выше, центр Кургана, а также микрорайоны Восточный и Кулацкий могут быть подтоплены. Об этом в своем telegram-канале сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Через Притобольный и Кетовский округа вода пойдет на Курган и затем на Белозерский муниципальный округ. При таких условиях будет подтоплена не только правая сторона, но и центральная часть города Кургана, мкр-н Восточный и Кулацкий и другие <…> Стихия непредсказуема, объем воды чрезвычайный, не рискуйте своими жизнью и здоровьем», — пишет он в своем канале «силаVправде (V. Шумков)». Также, как отмечает глава региона, в ближайшее время МЧС России выдаст новый перечень подтопляемых территорий на карте региона. Ранее URA.RU писало, что губернатор призвал всех граждан, проживающих в населенных пунктах по пойме реки Тобол, эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды. По его словам, она придет неожиданно ночью, быстро прибывая, в виде большой волны. По данным Росгидромета, прогнозируется подъем уровня воды до 11 метров и выше, что намного больше, чем было в 1994 году. Вся актуальная информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.