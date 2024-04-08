Жители затопленного Орска скандируют «Путин, помоги!» на главной площади города

Пострадавшие от паводка жители Орска вышли к администрации города. Люди устроили несанкционированный митинг. Некоторые из них скандировали «Путин, помоги!».
«Путин, помоги!», — скандировали жители. Об этом сообщает telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». Горожане обещают записать обращение к президенту и показать местным властям, что они недовольны их работой.
В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены, после чего было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. В городе обнаружили 27 случаев заражения кишечной инфекцией, связанной с наводнением, передает
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