Жители затопленного Орска скандируют «Путин, помоги!» на главной площади города

Орчане на главной площади города попросили помощи у Путина

08 апреля 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Орчане, пострадавшие от наводнения, обратились за помощью к Владимиру Путину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Пострадавшие от паводка жители Орска вышли к администрации города. Люди устроили несанкционированный митинг. Некоторые из них скандировали «Путин, помоги!». «Путин, помоги!», — скандировали жители. Об этом сообщает telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». Горожане обещают записать обращение к президенту и показать местным властям, что они недовольны их работой. В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены, после чего было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. В городе обнаружили 27 случаев заражения кишечной инфекцией, связанной с наводнением, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшие от паводка жители Орска вышли к администрации города. Люди устроили несанкционированный митинг. Некоторые из них скандировали «Путин, помоги!». «Путин, помоги!», — скандировали жители. Об этом сообщает telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». Горожане обещают записать обращение к президенту и показать местным властям, что они недовольны их работой. В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены, после чего было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. В городе обнаружили 27 случаев заражения кишечной инфекцией, связанной с наводнением, передает Life.