Жители затопленного Орска скандируют «Путин, помоги!» на главной площади города

Орчане на главной площади города попросили помощи у Путина
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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Орчане, пострадавшие от наводнения, обратились за помощью к Владимиру Путину Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Пострадавшие от паводка жители Орска вышли к администрации города. Люди устроили несанкционированный митинг. Некоторые из них скандировали «Путин, помоги!».

«Путин, помоги!», — скандировали жители. Об этом сообщает telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». Горожане обещают записать обращение к президенту и показать местным властям, что они недовольны их работой.

В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены, после чего было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. В городе обнаружили 27 случаев заражения кишечной инфекцией, связанной с наводнением, передает Life.

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Пострадавшие от паводка жители Орска вышли к администрации города. Люди устроили несанкционированный митинг. Некоторые из них скандировали «Путин, помоги!». «Путин, помоги!», — скандировали жители. Об этом сообщает telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». Горожане обещают записать обращение к президенту и показать местным властям, что они недовольны их работой. В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены, после чего было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. В городе обнаружили 27 случаев заражения кишечной инфекцией, связанной с наводнением, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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