Курганцы массово получают сообщения в чаты о дистанте в школах

08 апреля 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Курганские школы сообщают родителям учеников о введении дистанта с 9 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Родители курганских учеников получили в чаты сообщения о переходе на дистанционное обучение школ №7,32,47 Кургана с 9 апреля. Об этом URA.RU сообщают читатели. «В родительский чат сообщали о переводе на дистант учеников с 9 апреля. Причину не указали. Ребенок учится в школе №7 Заозерного», — сообщил читатель агентству. Также читатели сообщили, что о дистанте родителей информируют администрации школ №32 и 47 Кургана. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана и Курганской области с просьбой уточнить список школ, которые переходят на дистанционный режим обучения учеников. Ответ ожидается, публикация будет дополнена. Ранее департамент образования и науки Курганской области сообщал о переводе на дистант обучающихся поселка Восточный Кургана, а также учеников курганских школ №№, 44, 23 и 50. Также дистанционно будут обучаться школьники Притобольного округа до особого распоряжения. Это связано с паводковой ситуацией. Эвакуированные в пункты временного пребывания дети также будут переведены на дистант, если для них не будет возможности организовать очное обучение. 8 апреля в Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. Прогнозируется подъем уровня воды до 11 метров и выше, что больше уровня 1994 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители курганских учеников получили в чаты сообщения о переходе на дистанционное обучение школ №7,32,47 Кургана с 9 апреля. Об этом URA.RU сообщают читатели. «В родительский чат сообщали о переводе на дистант учеников с 9 апреля. Причину не указали. Ребенок учится в школе №7 Заозерного», — сообщил читатель агентству. Также читатели сообщили, что о дистанте родителей информируют администрации школ №32 и 47 Кургана. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана и Курганской области с просьбой уточнить список школ, которые переходят на дистанционный режим обучения учеников. Ответ ожидается, публикация будет дополнена. Ранее департамент образования и науки Курганской области сообщал о переводе на дистант обучающихся поселка Восточный Кургана, а также учеников курганских школ №№, 44, 23 и 50. Также дистанционно будут обучаться школьники Притобольного округа до особого распоряжения. Это связано с паводковой ситуацией. Эвакуированные в пункты временного пребывания дети также будут переведены на дистант, если для них не будет возможности организовать очное обучение. 8 апреля в Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. Прогнозируется подъем уровня воды до 11 метров и выше, что больше уровня 1994 года.