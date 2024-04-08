В Екатеринбурге перекроют пять улиц ради мусульман

08 апреля 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Дороги перекроют с раннего утра Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге 10 апреля перекроют пять улиц возле мечетей, где будут мусульмане отмечать Ураза-байрам — праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Дороги будут перекрыты для всех видов транспорта с раннего утра, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Госавтоинспекция ограничит движение для всех видов транспорта, в связи с проведением массовых мероприятий, вблизи следующих религиозных учреждений: мечеть „Соборная“ (переулок Воронежский) с 03:00 до 10:00; молельный дом „Изге калимат“ (улицы Бажова, 219В и Артинская, 25) с 06:00 до 09:00; мечеть „Абу-Ханифа“ (ул. Репина, 42) с 06:00 до 10:00. Также с 06:00 до 10:00 мечеть „Рамазан“ — ул. Дмитрова, 15», — следует из сообщения. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения, так как на улицах будет большое скопление людей. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршрут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 10 апреля перекроют пять улиц возле мечетей, где будут мусульмане отмечать Ураза-байрам — праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Дороги будут перекрыты для всех видов транспорта с раннего утра, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Госавтоинспекция ограничит движение для всех видов транспорта, в связи с проведением массовых мероприятий, вблизи следующих религиозных учреждений: мечеть „Соборная“ (переулок Воронежский) с 03:00 до 10:00; молельный дом „Изге калимат“ (улицы Бажова, 219В и Артинская, 25) с 06:00 до 09:00; мечеть „Абу-Ханифа“ (ул. Репина, 42) с 06:00 до 10:00. Также с 06:00 до 10:00 мечеть „Рамазан“ — ул. Дмитрова, 15», — следует из сообщения. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения, так как на улицах будет большое скопление людей. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршрут.