Глава ЯНАО распорядился обеспечить безопасность в майские праздники

Губернатор округа распорядился обеспечить безопасность жителей в праздничные дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Обсуждались вопросы защищенности мест массового пребывания людей в майские праздники, сообщают в правительстве округа.

«Губернатор Ямала сегодня, 8 апреля, провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в ЯНАО. В повестке — вопросы защищенности объектов и мест массового пребывания людей. Также рассмотрели вопросы подготовки к юбилею Нового Уренгоя и Ноябрьска», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного правительства.

Юбилеи Ноябрьска и Нового Уренгоя горожане отметят в 2025 году. По словам Дмитрия Артюхова, массовых мероприятий будет много — это концерты, приезды гостей, уличные события. «Приедет много почетных гостей, что потребует от нас еще более усиленного режима безопасности», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов обещает чистую воду жителям Лабытнанги. Чистая вода будет поступать в дома горожан из реки Ханмей.