Губернатор ЯНАО обещает чистую воду жителям Лабытнанги

Новая система очистки будет снабжать город чистой водой круглогодично Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В городе Лабытнанги (ЯНАО) завершается строительство водовода и канализационных очистных сооружений. Новая система очистки будет снабжать город чистой водой круглогодично, обещает горожанам глава округа Дмитрий Артюхов.

«В этом году важнейшие события произойдут в сфере жизнеобеспечения Лабытнанги. Мы наконец-то введем новый водовод, новую систему очистки, которая будет снабжать круглогодично город чистой водой и <…> у нас появятся очистные сооружения по самым высоким экологическим стандартам», — отметил Дмитрий Артюхов. Видео с выступлением губернатора округа опубликовал telegram-канал «Ямал. Официально».

Линейная часть водовода полностью готова, строятся водоочистные сооружения. Чистая вода будет поступать в дома горожан из реки Ханмей.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов проверил, как проходят ремонтные работы в образовательных учреждениях региона. Он отметил, что в каждом из них продумываются решения, которые помогут детям найти увлечение по душе.