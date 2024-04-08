Покинувшие из-за паводка жилье жители Орска будут получать по 10 тысяч в месяц

08 апреля 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Жители Орска, которые из-за паводка покинули свое жилье, смогут получать по 10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Жителям Орска, покинувшим свои дома из-за паводка, будут выплачивать 10 тысяч рублей в месяц полгода. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Мы планируем начать в Орске выплату 10 тысяч рублей в месяц на срок до полугода», — сказал Паслер журналистам, передает ТАСС. Он добавил, что выплата положена тем, кто не находится в ПВР и не проживает в своем жилье. В Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены. URA.RU приводило главную информацию о произошедшем. Пострадавшие от мощнейшего паводка жители города вышли с протестом на главную площадь. Они просят помощи у президента РФ Владимира Путина и выражают недовольство работой местных властей из-за затоплений, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Орска, покинувшим свои дома из-за паводка, будут выплачивать 10 тысяч рублей в месяц полгода. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Мы планируем начать в Орске выплату 10 тысяч рублей в месяц на срок до полугода», — сказал Паслер журналистам, передает ТАСС. Он добавил, что выплата положена тем, кто не находится в ПВР и не проживает в своем жилье. В Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены. URA.RU приводило главную информацию о произошедшем. Пострадавшие от мощнейшего паводка жители города вышли с протестом на главную площадь. Они просят помощи у президента РФ Владимира Путина и выражают недовольство работой местных властей из-за затоплений, передает Life.