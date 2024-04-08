Покинувшие из-за паводка жилье жители Орска будут получать по 10 тысяч в месяц

Жителям Орска, покинувшим свои дома из-за паводка, будут выплачивать 10 тысяч рублей в месяц полгода. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«Мы планируем начать в Орске выплату 10 тысяч рублей в месяц на срок до полугода», — сказал Паслер журналистам, передает ТАСС. Он добавил, что выплата положена тем, кто не находится в ПВР и не проживает в своем жилье.
В Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены. URA.RU приводило главную информацию о произошедшем. Пострадавшие от мощнейшего паводка жители города вышли с протестом на главную площадь. Они просят помощи у президента РФ Владимира Путина и выражают недовольство работой местных властей из-за затоплений, передает
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