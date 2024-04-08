В Смоленской области рухнул автомобильный мост: главное к этому часу

Женщина погибла при обрушении моста в Смоленской области

08 апреля 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Ремонт моста должен был состояться еще шесть лет назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Смоленской области обрушился Панинский мост в городе Вязьма. Мост соединял часть города с промышленным районом. URA.RU подробно рассказывает о данном происшествии. Жертвы и пострадавшие В результате обрушения Панинского моста в Вязьме погибла женщина, а также пострадали шесть человек, сообщает telegram-канал Mash. Сейчас проводится предварительное расследование происшествия. Вместе с обломками моста вниз упали грузовик и легковой автомобиль. Была повреждена газопроводная труба. Подачу газа быстро перекрыли, что помогло избежать взрыва и пожара. По информации властей, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии и средней тяжести. У них диагностированы множественные травмы. Реакция властей Глава Смоленской области Василий Анохин взял ситуацию под личный контроль. Губернатор немедленно отправился на место происшествия. Состояние моста По информации Mash, Панинский мост в Смоленской области, скорее всего, обрушился из-за своего старения. Местные жители неоднократно обращались к органам власти с просьбами о ремонте этого важного путепровода. Шесть лет назад был запланирован аукцион на проведение работ. Последствия для железнодорожного сообщения В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что часть железнодорожного пути получила повреждения в результате обрушения моста. Согласно информации издания Mash, местные жители утверждают, что обрушились четыре пролета моста. Движение поездов на участке Вязьма — Семлево временно приостановлено. Оценка состояния моста На обследование Панинского моста в марте 2023 года было выделено 1,5 миллиона рублей. Информация о тендере доступна на сайте госзакупок. Исполнителем первого этапа контракта является АО ИК «Геомост», зарегистрированная в Казани. Стоимость составляет 164 115 рублей. Задачей компании было провести оценку состояния моста перед разработкой проекта. Уголовное дело В Смоленской области возбуждено уголовное дело. Следственные органы СУСК России уже начали работу на месте происшествия, проводят осмотр, изымают документацию и допрашивают свидетелей. Выясняются причины и условия произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Смоленской области обрушился Панинский мост в городе Вязьма. Мост соединял часть города с промышленным районом. URA.RU подробно рассказывает о данном происшествии. В результате обрушения Панинского моста в Вязьме погибла женщина, а также пострадали шесть человек, сообщает telegram-канал Mash. Сейчас проводится предварительное расследование происшествия. Вместе с обломками моста вниз упали грузовик и легковой автомобиль. Была повреждена газопроводная труба. Подачу газа быстро перекрыли, что помогло избежать взрыва и пожара. По информации властей, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии и средней тяжести. У них диагностированы множественные травмы. Глава Смоленской области Василий Анохин взял ситуацию под личный контроль. Губернатор немедленно отправился на место происшествия. По информации Mash, Панинский мост в Смоленской области, скорее всего, обрушился из-за своего старения. Местные жители неоднократно обращались к органам власти с просьбами о ремонте этого важного путепровода. Шесть лет назад был запланирован аукцион на проведение работ. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что часть железнодорожного пути получила повреждения в результате обрушения моста. Согласно информации издания Mash, местные жители утверждают, что обрушились четыре пролета моста. Движение поездов на участке Вязьма — Семлево временно приостановлено. На обследование Панинского моста в марте 2023 года было выделено 1,5 миллиона рублей. Информация о тендере доступна на сайте госзакупок. Исполнителем первого этапа контракта является АО ИК «Геомост», зарегистрированная в Казани. Стоимость составляет 164 115 рублей. Задачей компании было провести оценку состояния моста перед разработкой проекта. В Смоленской области возбуждено уголовное дело. Следственные органы СУСК России уже начали работу на месте происшествия, проводят осмотр, изымают документацию и допрашивают свидетелей. Выясняются причины и условия произошедшего.