Путин поручил масштабное мероприятие с участием иностранных блогеров

08 апреля 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил привлечь иностранных блогеров к масштабному мероприятию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность «проведения масштабного мероприятия» по продвижению российской продукции при участии ведущих иностранных блогеров. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля. «Рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции», — говорится в поручении президента. Отмечается, что мероприятие должно пройти с участием ведущих иностранных блогеров, а также возможностью продаж продукции РФ в онлайн-формате. В документе указывается, что срок предоставления доклада — 1 октября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность «проведения масштабного мероприятия» по продвижению российской продукции при участии ведущих иностранных блогеров. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля. «Рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции», — говорится в поручении президента. Отмечается, что мероприятие должно пройти с участием ведущих иностранных блогеров, а также возможностью продаж продукции РФ в онлайн-формате. В документе указывается, что срок предоставления доклада — 1 октября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.