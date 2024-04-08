Путин поручил масштабное мероприятие с участием иностранных блогеров

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность «проведения масштабного мероприятия» по продвижению российской продукции при участии ведущих иностранных блогеров. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля.
«Рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции», — говорится в поручении президента. Отмечается, что мероприятие должно пройти с участием ведущих иностранных блогеров, а также возможностью продаж продукции РФ в онлайн-формате.
В документе указывается, что срок предоставления доклада — 1 октября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
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Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность «проведения масштабного мероприятия» по продвижению российской продукции при участии ведущих иностранных блогеров. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля. «Рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции», — говорится в поручении президента. Отмечается, что мероприятие должно пройти с участием ведущих иностранных блогеров, а также возможностью продаж продукции РФ в онлайн-формате. В документе указывается, что срок предоставления доклада — 1 октября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.