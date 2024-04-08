Челябинский «Трактор» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

08 апреля 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

«Трактор» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3 Фото: Александр Мамаев © URA.RU Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 8 апреля выбыл из борьбы за Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда в четырех играх уступила ярославскому «Локомотиву», сообщает корреспондент URA.RU. «В четвертой игре противостояния с «Локомотивом» на домашней арене челябинцы не смогли одержать победу. «Черно-белые» проиграли со счетом 0:3. В финал кубка вышел «Локомотив». Он сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом», — передает корреспондент агентства. В полуфинале Континентальной хоккейной лиги «Трактор» играл серию игр до четырех побед с ярославским «Локомотивом». На пути к полуфиналу лиги трактористы прошли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:2. Также челябинцы всухую выиграли серию у победителя регулярного чемпионата этого года московского «Динамо» 4:0. Всего за 16 сезонов КХЛ «Трактор» прошел в полуфинал лиги в пятый раз. До этой стадии «черно-белые» доходили в сезонах 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 и 2021—2022 годов. Лишь однажды, в сезоне 2012—2013 годов «Трактору» удавалось преодолеть эту стадию и выти в финал лиги. В том сезоне челябинцы проиграли в финале московскому «Динамо», получив серебряные медали чемпионата. В остальных случаях «черно-белые» довольствовались бронзой. В полуфинал пробилась и еще одна команда из Челябинской области — магнитогорский «Металлург». В отличие от челябинцев, которые никогда не брали Кубок Гагарина, магнитогорцы делали это дважды — в 2014 и 2016 годах. По состоянию на 8 апреля «Металлург» ведет в серии с екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 2:1. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 8 апреля выбыл из борьбы за Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда в четырех играх уступила ярославскому «Локомотиву», сообщает корреспондент URA.RU. «В четвертой игре противостояния с «Локомотивом» на домашней арене челябинцы не смогли одержать победу. «Черно-белые» проиграли со счетом 0:3. В финал кубка вышел «Локомотив». Он сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом», — передает корреспондент агентства. В полуфинале Континентальной хоккейной лиги «Трактор» играл серию игр до четырех побед с ярославским «Локомотивом». На пути к полуфиналу лиги трактористы прошли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:2. Также челябинцы всухую выиграли серию у победителя регулярного чемпионата этого года московского «Динамо» 4:0. Всего за 16 сезонов КХЛ «Трактор» прошел в полуфинал лиги в пятый раз. До этой стадии «черно-белые» доходили в сезонах 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 и 2021—2022 годов. Лишь однажды, в сезоне 2012—2013 годов «Трактору» удавалось преодолеть эту стадию и выти в финал лиги. В том сезоне челябинцы проиграли в финале московскому «Динамо», получив серебряные медали чемпионата. В остальных случаях «черно-белые» довольствовались бронзой. В полуфинал пробилась и еще одна команда из Челябинской области — магнитогорский «Металлург». В отличие от челябинцев, которые никогда не брали Кубок Гагарина, магнитогорцы делали это дважды — в 2014 и 2016 годах. По состоянию на 8 апреля «Металлург» ведет в серии с екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 2:1.