Губернатор ХМАО Комарова импортозаместила свою лыжную экипировку. Фото

08 апреля 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова решила поддержать местного производителя Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова импортозаместила свою лыжную экипировку. В этом году на марафоне Ugra Ski она предпочла отечественный бренд D E олимпийского чемпиона Евгения Дементьева. В синем пуховике она появилась на фото c мероприятия, опубликованных в официальном telegram-канале окружного правительства. На фотографиях Центра социальных медиа Югры заметен логотип D E на пуховике Комаровой. Такое же лого имеется на сайте бренда Деменьтева и его страницах в социальных сетя. На прошлом марафоне Ugra Ski губернатор появилась в красном финском пуховике с логотипом Cat Man Doo. Источники в спортивном истеблишменте отмечают, что Дементьев, который и сам родился в ХМАО, уже давно сотрудничает с правительством округа и даже отшивает мерч для хоккейного клуба «Югра». Просто теперь сотрудничество со спортсменом вышло на более высокий уровень. Штаб-квартира бренда находится в Екатеринбурге. Стоимость зимней парки D E, по данным сайта компании, от 13 до 17 тысяч рублей, но именно такого пуховика, как у главы региона, в наличии нет. Комарова часто предпочитает одежду югорских дизайнеров. На Всемирном фестивале молодежи в Сочи она появилась в костюме модного дома локальных брендов «О! Югра». Губернатор ХМАО поддержала бренд одежды югорского олимпийского чемпиона Евгения Дементьева Фото: Центр социальных медиа Югры Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова импортозаместила свою лыжную экипировку. В этом году на марафоне Ugra Ski она предпочла отечественный бренд D E олимпийского чемпиона Евгения Дементьева. В синем пуховике она появилась на фото c мероприятия, опубликованных в официальном telegram-канале окружного правительства. На фотографиях Центра социальных медиа Югры заметен логотип D E на пуховике Комаровой. Такое же лого имеется на сайте бренда Деменьтева и его страницах в социальных сетя. На прошлом марафоне Ugra Ski губернатор появилась в красном финском пуховике с логотипом Cat Man Doo. Источники в спортивном истеблишменте отмечают, что Дементьев, который и сам родился в ХМАО, уже давно сотрудничает с правительством округа и даже отшивает мерч для хоккейного клуба «Югра». Просто теперь сотрудничество со спортсменом вышло на более высокий уровень. Штаб-квартира бренда находится в Екатеринбурге. Стоимость зимней парки D E, по данным сайта компании, от 13 до 17 тысяч рублей, но именно такого пуховика, как у главы региона, в наличии нет. Комарова часто предпочитает одежду югорских дизайнеров. На Всемирном фестивале молодежи в Сочи она появилась в костюме модного дома локальных брендов «О! Югра».