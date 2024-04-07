07 апреля 2024

Губернатор ХМАО Комарова импортозаместила свою лыжную экипировку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова решила поддержать местного производителя Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова импортозаместила свою лыжную экипировку. В этом году на марафоне Ugra Ski она предпочла отечественный бренд D E олимпийского чемпиона Евгения Дементьева. В синем пуховике она появилась на фото c мероприятия, опубликованных в официальном telegram-канале окружного правительства.

На фотографиях Центра социальных медиа Югры заметен логотип D E на пуховике Комаровой. Такое же лого имеется на сайте бренда Деменьтева и его страницах в социальных сетя. На прошлом марафоне Ugra Ski губернатор появилась в красном финском пуховике с логотипом Cat Man Doo.

Источники в спортивном истеблишменте отмечают, что Дементьев, который и сам родился в ХМАО, уже давно сотрудничает с правительством округа и даже отшивает мерч для хоккейного клуба «Югра». Просто теперь сотрудничество со спортсменом вышло на более высокий уровень.

Штаб-квартира бренда находится в Екатеринбурге. Стоимость зимней парки D E, по данным сайта компании, от 13 до 17 тысяч рублей, но именно такого пуховика, как у главы региона, в наличии нет.

Комарова часто предпочитает одежду югорских дизайнеров. На Всемирном фестивале молодежи в Сочи она появилась в костюме модного дома локальных брендов «О! Югра».

Губернатор ХМАО поддержала бренд одежды югорского олимпийского чемпиона Евгения Дементьева
Губернатор ХМАО поддержала бренд одежды югорского олимпийского чемпиона Евгения Дементьева
Фото:

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова импортозаместила свою лыжную экипировку. В этом году на марафоне Ugra Ski она предпочла отечественный бренд D E олимпийского чемпиона Евгения Дементьева. В синем пуховике она появилась на фото c мероприятия, опубликованных в официальном telegram-канале окружного правительства. На фотографиях Центра социальных медиа Югры заметен логотип D E на пуховике Комаровой. Такое же лого имеется на сайте бренда Деменьтева и его страницах в социальных сетя. На прошлом марафоне Ugra Ski губернатор появилась в красном финском пуховике с логотипом Cat Man Doo. Источники в спортивном истеблишменте отмечают, что Дементьев, который и сам родился в ХМАО, уже давно сотрудничает с правительством округа и даже отшивает мерч для хоккейного клуба «Югра». Просто теперь сотрудничество со спортсменом вышло на более высокий уровень. Штаб-квартира бренда находится в Екатеринбурге. Стоимость зимней парки D E, по данным сайта компании, от 13 до 17 тысяч рублей, но именно такого пуховика, как у главы региона, в наличии нет. Комарова часто предпочитает одежду югорских дизайнеров. На Всемирном фестивале молодежи в Сочи она появилась в костюме модного дома локальных брендов «О! Югра».
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© Служба новостей «URA.RU»
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