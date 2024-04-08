В закон об адвокатской деятельности и адвокатуре внесут комплексные поправки

08 апреля 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

Поправки позволят повысить юридические гарантии при оказании помощи Фото: Алексей Колчин © URA.RU Совет Судей РФ внес замечания, которые были учтены при подготовке комплексных поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре. Поправки предусматривают возможность заключения соглашения между Федеральной палатой адвокатов (ФПА) и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, рассказал в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. «Полагаю, что уже в ближайшее время, на этой неделе, палата рассмотрит проект федерального закона, внесение изменений в закон об адвокатской деятельности адвокатуре в РФ», — сказал Бессарабов. Он отметил, что работа над ним шла долго и велась в диалоге с профессиональным сообществом, Федеральной Палатой адвокатов, правительством, Минюстом и судейским сообществом. Цели и преимущества поправок По словам Бессарабова, главная цель поправок — повышение юридических гарантий при оказании юридической помощи. Поскольку граждане, обращающиеся к адвокатам, должны быть уверены в квалификации и профессионализме юристов. Так, создание единого реестра адвокатов обеспечит доступ к актуальной информации о статусе адвокатов, а контроль за реестром будет осуществлять Минюст. Новые основания для прекращения полномочий адвокатов Кроме того, предусмотрены дополнительные основания для прекращения полномочий адвокатов. Теперь в них включается выезд за пределы РФ на срок свыше одного года без уважительных причин и предоставление недостоверных сведений в квалификационную комиссию. Связь реестра адвокатов с ГАС «Правосудие» Реестр адвокатов будет интегрирован с государственной автоматизированной системой «Правосудие», что позволит унифицировать информацию о каждом адвокате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Судей РФ внес замечания, которые были учтены при подготовке комплексных поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре. Поправки предусматривают возможность заключения соглашения между Федеральной палатой адвокатов (ФПА) и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, рассказал в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. «Полагаю, что уже в ближайшее время, на этой неделе, палата рассмотрит проект федерального закона, внесение изменений в закон об адвокатской деятельности адвокатуре в РФ», — сказал Бессарабов. Он отметил, что работа над ним шла долго и велась в диалоге с профессиональным сообществом, Федеральной Палатой адвокатов, правительством, Минюстом и судейским сообществом. По словам Бессарабова, главная цель поправок — повышение юридических гарантий при оказании юридической помощи. Поскольку граждане, обращающиеся к адвокатам, должны быть уверены в квалификации и профессионализме юристов. Так, создание единого реестра адвокатов обеспечит доступ к актуальной информации о статусе адвокатов, а контроль за реестром будет осуществлять Минюст. Кроме того, предусмотрены дополнительные основания для прекращения полномочий адвокатов. Теперь в них включается выезд за пределы РФ на срок свыше одного года без уважительных причин и предоставление недостоверных сведений в квалификационную комиссию. Реестр адвокатов будет интегрирован с государственной автоматизированной системой «Правосудие», что позволит унифицировать информацию о каждом адвокате.