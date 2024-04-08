В закон об адвокатской деятельности и адвокатуре внесут комплексные поправки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по Карапетяну г. Екатеринбург, документы, адвокат, ручка в руке
Поправки позволят повысить юридические гарантии при оказании помощи Фото:

Совет Судей РФ внес замечания, которые были учтены при подготовке комплексных поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре. Поправки предусматривают возможность заключения соглашения между Федеральной палатой адвокатов (ФПА) и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, рассказал в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

«Полагаю, что уже в ближайшее время, на этой неделе, палата рассмотрит проект федерального закона, внесение изменений в закон об адвокатской деятельности адвокатуре в РФ», — сказал Бессарабов. Он отметил, что работа над ним шла долго и велась в диалоге с профессиональным сообществом, Федеральной Палатой адвокатов, правительством, Минюстом и судейским сообществом.

Цели и преимущества поправок

По словам Бессарабова, главная цель поправок — повышение юридических гарантий при оказании юридической помощи. Поскольку граждане, обращающиеся к адвокатам, должны быть уверены в квалификации и профессионализме юристов. Так, создание единого реестра адвокатов обеспечит доступ к актуальной информации о статусе адвокатов, а контроль за реестром будет осуществлять Минюст.

Новые основания для прекращения полномочий адвокатов

Кроме того, предусмотрены дополнительные основания для прекращения полномочий адвокатов. Теперь в них включается выезд за пределы РФ на срок свыше одного года без уважительных причин и предоставление недостоверных сведений в квалификационную комиссию.

Связь реестра адвокатов с ГАС «Правосудие»

Реестр адвокатов будет интегрирован с государственной автоматизированной системой «Правосудие», что позволит унифицировать информацию о каждом адвокате.

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Совет Судей РФ внес замечания, которые были учтены при подготовке комплексных поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре. Поправки предусматривают возможность заключения соглашения между Федеральной палатой адвокатов (ФПА) и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, рассказал в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. «Полагаю, что уже в ближайшее время, на этой неделе, палата рассмотрит проект федерального закона, внесение изменений в закон об адвокатской деятельности адвокатуре в РФ», — сказал Бессарабов. Он отметил, что работа над ним шла долго и велась в диалоге с профессиональным сообществом, Федеральной Палатой адвокатов, правительством, Минюстом и судейским сообществом. По словам Бессарабова, главная цель поправок — повышение юридических гарантий при оказании юридической помощи. Поскольку граждане, обращающиеся к адвокатам, должны быть уверены в квалификации и профессионализме юристов. Так, создание единого реестра адвокатов обеспечит доступ к актуальной информации о статусе адвокатов, а контроль за реестром будет осуществлять Минюст. Кроме того, предусмотрены дополнительные основания для прекращения полномочий адвокатов. Теперь в них включается выезд за пределы РФ на срок свыше одного года без уважительных причин и предоставление недостоверных сведений в квалификационную комиссию. Реестр адвокатов будет интегрирован с государственной автоматизированной системой «Правосудие», что позволит унифицировать информацию о каждом адвокате.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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